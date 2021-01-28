Коронавирус: В Украине 6 областей попали в «серую зону» по критериям Евросоюза

В Украине 6 областей попали в «серую зону» по критериям Евросоюза. Здесь самый низкий показатель тестирования на COVID-19. Об этом сегодня, 28 января, в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас мощности лишь лабораторий больниц составляют более 16 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Еще более 60 тыс. исследований в сутки способны делать лабораторные центры Минздрава.

«Сегодня модернизированные лаборатории больниц способны полностью обеспечить потребности в тестировании своих пациентов собственными силами», – заверил Ляшко.

При этом, есть области, которые по классификации ЕС, попадают в «серую зону» из-за низкого уровня тестирования. «Это, в частности, Одесская, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Полтавская и Львовская области. В очередной раз, лучшие результаты в рейтинге по четырем показателям – у Винницкой области», – перечислил главврач страны.

Отметим, что за последние 7 дней по тестированию Луганская область приближается к «зеленому» уровню, а Донецкая находится в «желтом». Оба региона держатся на уровне среднего показателя по стране по числу заразившихся коронавирусом за последние 14 дней. А вот уровень смертных случаев за последние 14 дней в Луганской области выше, чем в Донецкой.