От коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88 году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс-Украина».

«Поступила горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой», – написал мэр в соцсети.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января актеру стало хуже, его перевели в реанимацию после перенесенного COVID-19.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, театральный педагог. Еще во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме «Аттестат зрелости», а в 1956 году сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин». В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина.

С 1957 года – актер Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина ( «Шаги Командора»), Троцкого ( «Брестский мир»), Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие другие.

За свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965-1968 гг.), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973 ), «Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и др.