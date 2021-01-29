Петровский район: Зимние пейзажи Донецка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали зимние пейзажи, передают «Донецкие новости».
Фото, сделанные в середине января, в Facebook опубликовал Николай Горин. Кадры дончанин запечатлел в Петровском районе.
В неподконтрольном украинским властям Донецке показали зимние пейзажи, передают «Донецкие новости».
Фото, сделанные в середине января, в Facebook опубликовал Николай Горин. Кадры дончанин запечатлел в Петровском районе.
За все время пандемии заболели 1 211 593 украинца.
Он ушел на 88 году жизни.
Фото в Facebook опубликовал Николай Горин.
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В ряде регионов третьи сутки бушует непогода.
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До этого его закрыли.
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Он основатель незаконного вооруженного формирования «Пятнашка»