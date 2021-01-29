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Петровский район: Зимние пейзажи Донецка (Фото)

29.01.21 08:41
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали зимние пейзажи, передают «Донецкие новости».

Фото, сделанные в середине января, в Facebook опубликовал Николай Горин. Кадры дончанин запечатлел в Петровском районе.

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