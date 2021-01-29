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В Украине количество выздоровевших от коронавируса превысило 1 миллион человек

29.01.21 09:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 5 181 человека. Среди заболевших – 218 детей и 212 медработников. Об этом сегодня, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 916 человек;
  • выздоровели – 11 310 человек;
  • летальных случаев – 128;
  • проведено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24 769, методом ИФА – 19 374).

За все время пандемии в Украине заболели 1 211 593 человека, из них:

  • выздоровел – 1 003 341 человек (82,8% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 185 773 человека (15,3%);
  • летальных исходов – 22 479 (1,9%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 209 089.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 361 случай;
  • Винницкая область – 282 случая;
  • Волынская область – 159 случаев;
  • Днепропетровская область – 259 случаев;
  • Донецкая область – 193 случая;
  • Житомирская область – 167 случаев;
  • Закарпатская область – 137 случаев;
  • Запорожская область – 232 случая;
  • Ивано-Франковская область – 356 случаев;
  • Киевская область – 326 случаев;
  • Кировоградская область – 27 случаев;
  • Луганская область – 40 случаев;
  • Львовская область – 440 случаев;
  • Николаевская область – 207 случаев;
  • Одесская область – 260 случаев;
  • Полтавская область – 218 случаев;
  • Ровенская область – 209 случаев;
  • Сумская область – 123 случая;
  • Тернопольская область – 179 случаев;
  • Харьковская область – 248 случаев;
  • Херсонская область – 70 случаев;
  • Хмельницкая область – 147 случаев;
  • Черкасская область – 131 случай;
  • Черновицкая область – 258 случаев;
  • Черниговская область – 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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