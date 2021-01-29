В Украине количество выздоровевших от коронавируса превысило 1 миллион человек

В Украине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 5 181 человека. Среди заболевших – 218 детей и 212 медработников. Об этом сегодня, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 916 человек;

выздоровели – 11 310 человек;

летальных случаев – 128;

проведено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24 769, методом ИФА – 19 374).

За все время пандемии в Украине заболели 1 211 593 человека, из них:

выздоровел – 1 003 341 человек (82,8% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 185 773 человека (15,3%);

летальных исходов – 22 479 (1,9%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 209 089.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ровенская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.