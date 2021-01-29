Досадные ошибки и «компетентные лица»: Жительница Донецка рассказала, как получала российский паспорт (Фото)

При получении российского паспорта у жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины часто возникают сложности из-за человеческого фактора: к примеру, из-за ошибки в отчестве в квитанции. Своим опытом в Facebook поделилась журналистка Юлия Андриенко, которая живет в Донецке и работает в российском СМИ, передают «Донецкие новости».

Андриенко получила российский паспорт в пункте выдачи документов в Куйбышево (Ростовская обл., РФ). Она отметила, что удивилась – работа по выдаче российских паспортов жителям «ДНР» шла и в субботу.

Организация поездки за паспортами, в том числе точность отправления автобуса по графику, ей понравились, и сам автобус журналистка назвала комфортным.

«Хочу остановиться на своих ошибках… Человеческий фактор – он везде. Один директор паспортного стола ДНР отправлял меня в Авдеевку (подконтрольная украинским властям территория – ред.) выписывать ребенка, чтобы затем прописать в ДНР... Я не знаю, как подобные персонажи имеют право работать на таких высоких постах. Но точно знаю, что это вредители, сознательно создающие препятствия дончанам в получении гражданства РФ. И ими должны заниматься соответствующие органы», – заявила Андриенко.

Она добавила, что в проблему включились «депутат ДНР» Анастасия Селиванова и «компетентные лица». «Мой ребенок мог остаться без гражданства. А затем получить его – значило бы пройти семь кругов ада», – сообщила журналистка.

Также она рассказала о том, что ее документы на паспорт РФ вернулись из-за ошибки в квитанции: было неправильно указано отчество. «Мне пришлось платить второй раз пошлину за свой загранпаспорт РФ… Важно понимание, что закон – он, вообще-то, для среднестатистического гражданина. Он не может предусмотреть все нюансы, коих может быть у каждого из нас немало. Например, в моем случае можно было подать только копию украинского загранпаспорта супруга. Документы снова вернули из РФ с требованием дополнить нотариально заверенным переводом этого загранпаспорта. Был бы обычный паспорт, этого бы не потребовалось», – сообщила Андриенко.

Она добавила, что без Селивановой «этот путь мне пройти было бы куда сложнее».

В комментариях люди также отмечают, что получение паспорта усложняется у многих из-за досадных ошибок.

«Надо просто правильно. До точечек. Оформлять документы», – пишет Олег.

«Я когда платила пошлину в банке, оператор акцентировала мое внимание именно на написание ФИО. Сыну пришлось менять имя в ЗАГСЕ с Артема на Артёма, и оператор тоже нас переспросила, как правильно», – поделилась Ирина.

Дончане отмечают, что не всем желающим удается получить российский паспорт, а также пишут о коррумпированности всех процессов в «ДНР»: