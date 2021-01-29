Сводка из зоны ООС за 28 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Катериновки, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы НВФ украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева в минувшие сутки 3 раза обстреляли территорию ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 20 единиц. Обстрелам подверглись на донецком направлении окрестности поселка Старомихайловка, на мариупольском – районы сел Заиченко и Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Противник применял минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, украинские силовики в нарушение дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе применили беспилотный летательный аппарат в районе села Водяное к востоку от Мариуполя».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли район поселка Молодежное из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, народной милицией зафиксировано проведение инженерных работ с применением минно-взрывных устройств на позициях бригады ВСУ в районе поселка Луганское».