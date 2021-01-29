В статистику Донетчины внесены еще 25 смертей людей с коронавирусом, – Кириленко (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 188 человек. Об этом сегодня, 29 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
«Сегодня в общую статистику внесены еще 25 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли раньше и о которых до сих пор не сообщалось. Все – в Мариуполе», – сообщил Кириленко.
«Такие задержки связаны с особенностями первичной и вторичной обработки информации, они присущи не только Донецкой области и не только Украине. Это происходит, потому что данные обновляются "в режиме реального времени". Главная цель такой текущей статистики – дать представление о тенденциях и динамике течения пандемии, а окончательные ее итоги во всем мире будут подведены уже после ее завершения», – пояснил он.
За четверг, 28 января, лаборатории сообщили о еще 188 больных, среди которых 6 детей:
- 70 – в Мариупольской территориальной громаде;
- 35 – в Краматорской ТГ;
- 14 – в Покровской ТГ;
- по 12 – в Мирноградской и Константиновской ТГ;
- 11 – в Волновахской ТГ;
- 9 – в Торецкой ТГ;
- 6 – в Дружковской ТГ;
- по 5 – в Мангушской и Ольгинской ТГ;
- 3 – в Сартанской ТГ;
- 2 – в Лиманской ТГ;
- по 1 – в Соледарской, Славянской, Добропольской и Угледарской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 751 человека, из них:
- выздоровели – 38 103 человека (87,1% от всех заболевших);
- на лечении – 4 772 пациента (10,9%);
- летальных случаев – 876 (2,0%).