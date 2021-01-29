«Россия-матушка, забери»: Глава Russia Today Симоньян в Донецке сделала скандальное заявление

Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на форуме «ДНР» в Донецке фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России, передает «Радио Свобода».

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», – заявила Симоньян.

Кроме нее, в форуме приняли участие другие россияне – ее муж, режиссер, ведущий программы «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.

В МИД Украины по факту приезда российских пропагандистов сделали заявление, что инициируют запрет въезда в страну для Кеосаяна «в связи с деятельностью против нацбезопасности». Там также напомнили, что Симоньян и Бабаян «уже давно невъездные».

Мнение главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России является ее личной точкой зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире российского телеканала «Дождь».

«Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», – прокомментировала Захарова, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

Напомним, что на протяжении всего времени военного конфликта на Донбассе в Кремле официально поддерживают Минские соглашения, которые предусматривают урегулирование ситуации на базе сохранения территориальной целостности Украины.