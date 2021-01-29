RU
Все новости

В «ДНР» подтверждены уже свыше 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом

29.01.21 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За прошедшие сутки проведены 425 исследований, из них выявлены 136 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Всего на утро 29 января в «ДНР» – 20 153 зарегистрированных и подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • на лечении – 7 643 пациента;
  • выздоровели – 10 733 человека;
  • летальных случаев – 1 777.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 76 случаев пневмоний, госпитализированы 54 человека. Всего на лечении находятся 1 476 пациентов с пневмониями, из них 653 – на кислородной поддержке.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк