За «Харьковские соглашения»: Януковичу снова сообщили о подозрении в госизмене

Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В частности, он [Янукович] подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю – президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.

Установлено, что Янукович 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации.

«При этом, соглашение, а также заключенные контракты на ее выполнение между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не давали никакого снижения цены на газ. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. куб м. для Украины составляла 179,5 долл. США, тогда как на конец 2010 года – 352,33 долл. США. Кроме того, именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются», – отмечается в материалах прокуратуры.

По версии следствия, Российская Федерация сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом «Харьковских соглашений» был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и вывода с территории Украины.

«В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014 года военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил РФ, совершившие вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины», – заключили в Офисе генпрокурора.

При этом там добавили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований по результатам предварительного следствия установило причины и условия, которые способствовали развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. По мнению следователей ГБР, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года. В совершении госизмены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.