Решение в Кремле принято: «ДНР» и «ЛНР» будут объединять

В руководстве РФ приняли решение об объединении «ДНР» и «ЛНР», вопрос об этом будет выноситься на «референдум». Такую информацию со ссылкой на своих инсайдеров в «республиках» сообщает Восточная правозащитная группа.

«Наши источники информации сообщают, что начат процесс объединения "ЛНР" и "ДНР". Этот вопрос будет вынесен на т.н. "референдум Донбасса", в какой именно форме будет объединение – не решено (или союз, или полное слияние). Объединение пройдет под лозунгом: "Для победы в войне с "украинским фашизмом" Донбасс должен быть един"», – рассказали правозащитники.

По сведениям ВПГ, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 28 января прошло неформальное совещание, где присутствовали:

депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко – руководитель проекта «Реинтеграционный комитет Донбасс», который отвечает перед Администрацией президента РФ за процессы интеграции «Л-ДНР» с РФ;

депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев – куратор неподконтрольного Донбасса от КПРФ. Курирует направления развития международного сотрудничества с «левыми» партиями и «левыми» профсоюзами других стран;

глава Russia Today Маргарита Симоньян – идеолог информационной и антиукраинской пропаганды, один из главных лоббистов упрощенной паспортизации жителей «Л-ДНР»;

«глава ЛНР» Леонид Пасечник и «глава ДНР» Денис Пушилин;

представители ФСБ.

«Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям "республик" о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято. Но есть огромная внутренняя оппозиция в Луганске и Донецке, которых сейчас все устраивает!»,– подчеркивают правозащитники.

Напомним, во временно неподконтрольный украинской власти Донецк прибыли российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для участия в работе форума «Русский Донбасс» 28-29 января. В этой связи Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд Кеосаяну. Симоньян и Бабаян въезд в Украину был запрещен ранее.