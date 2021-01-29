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Наглые до невозможности: В центре Донецка живут белки (Фото)

29.01.21 14:16
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке – много белок. Об этом сообщают местные жители, передают «Донецкие новости».

Белки живут в том числе в центре Донецка, на пр. Титова. «Сотрудники салона красоты к ним уже привыкли, даже знают, где у белок дупло, и подкармливают их. Поголовье белок сокращают коты», – поделилась Евгения и добавила, что белки наглые до невозможности.

Есть белки и в иных районах города:

  • Игорь: «Класс! У меня под окнами три белки»;
  • София: «У меня во дворе на Химчистке стадо толстых белок... 5 кг корма для грызунов в неделю съедают… Наглые до невозможности... Весной дворнику прям беда: орешков, семечек понатыкают в землю, а весной и летом это все расти начинает. Но прикольные зверюги... Здорово за ними наблюдать»;
  • Надя: «Белки – это кайф! Их по городу расплодилось – тьма! Но они такие забавные»;
  • Юлия: «У них в том районе точка сборки, на территории травматологии живут белки и относительно недалеко – на территории Вишневского – тоже их много»;
  • Нина: «У меня живет во дворе, собакен рад, гоняет – она по забору он за ней»;
  • Лиза: «У нас напротив "Вильнюса" такие же на дереве живут. Тусят прям на остановке»;
  • Ольга: «Частенько их из окна наблюдаю»;
  • Наталья: «В Калининском районе ("Марабушта"), 4 семьи тусят. Толстые и шустрые. Кормушки стоят у нас»;
  • Лариса: «И на "Контуре" живет уже полгода...»;
  • Оля: «У меня во дворе на Мотодроме 2 живут. Воруют еду для кошек».

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