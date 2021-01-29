Наглые до невозможности: В центре Донецка живут белки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке – много белок. Об этом сообщают местные жители, передают «Донецкие новости».

Белки живут в том числе в центре Донецка, на пр. Титова. «Сотрудники салона красоты к ним уже привыкли, даже знают, где у белок дупло, и подкармливают их. Поголовье белок сокращают коты», – поделилась Евгения и добавила, что белки наглые до невозможности.

Есть белки и в иных районах города: