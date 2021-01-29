Наглые до невозможности: В центре Донецка живут белки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке – много белок. Об этом сообщают местные жители, передают «Донецкие новости».
Белки живут в том числе в центре Донецка, на пр. Титова. «Сотрудники салона красоты к ним уже привыкли, даже знают, где у белок дупло, и подкармливают их. Поголовье белок сокращают коты», – поделилась Евгения и добавила, что белки наглые до невозможности.
Есть белки и в иных районах города:
- Игорь: «Класс! У меня под окнами три белки»;
- София: «У меня во дворе на Химчистке стадо толстых белок... 5 кг корма для грызунов в неделю съедают… Наглые до невозможности... Весной дворнику прям беда: орешков, семечек понатыкают в землю, а весной и летом это все расти начинает. Но прикольные зверюги... Здорово за ними наблюдать»;
- Надя: «Белки – это кайф! Их по городу расплодилось – тьма! Но они такие забавные»;
- Юлия: «У них в том районе точка сборки, на территории травматологии живут белки и относительно недалеко – на территории Вишневского – тоже их много»;
- Нина: «У меня живет во дворе, собакен рад, гоняет – она по забору он за ней»;
- Лиза: «У нас напротив "Вильнюса" такие же на дереве живут. Тусят прям на остановке»;
- Ольга: «Частенько их из окна наблюдаю»;
- Наталья: «В Калининском районе ("Марабушта"), 4 семьи тусят. Толстые и шустрые. Кормушки стоят у нас»;
- Лариса: «И на "Контуре" живет уже полгода...»;
- Оля: «У меня во дворе на Мотодроме 2 живут. Воруют еду для кошек».