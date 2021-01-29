В «ДНР» под колеса авто попали 4 пешехода, один погиб

В «ДНР» за сутки 27 января произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. Пешие участники дорожного движения попали под колеса автотранспорта на нерегулируемых пешеходных переходах, а также при переходе дороги вне зоны действия пешеходных переходов. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В 06:40 (по местному времени) в Ленинском районе Донецка водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть ул. Куприна по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В 06:45 в Горняцком районе Макеевки водитель автомобиля «ЗАЗ» совершил наезд на 71-летнего макеевчанина, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Около 18:00 в Пролетарском районе Донецка водитель автомобиля Hyundai Accent совершил наезд на 67-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

В 18:20 в Куйбышевском районе Донецка водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на 33-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. После наезда на мужчину водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход получил травмы. «Сотрудники ГАИ оперативно установили личность водителя, совершившего наезд на пешехода», – утверждают в «ДНР».

Также в «МВД» сообщают, что с начала года в «республике» совершено 25 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 25 получили травмы.