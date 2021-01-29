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Живут недалеко от аэропорта: В Донецке больше не играют два известных уличных музыканта (Фото)

29.01.21 12:56
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ДНР» в Донецке два известных уличных музыканта – Анатолий Бухтияров и Николай Гладков – больше не играют из-за состояния здоровья. Гладков перенес инфаркт, Бухтияров – микроинфаркт. Об этом в Facebook написала Надежда Болотина, супруга члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина.

«Два самых известных уличных музыканта Донецка перенесли инфаркты и пока не смогут давать концерты. Николай Николаевич перенес обширный инфаркт и почти полностью потерял физическую активность. Сейчас он дома, но с трудом передвигается по квартире и на улицу не выходит. У Анатолия Петровича был микроинфаркт. Он три недели пролежал в больнице. Врач запретил поднимать тяжести, в том числе и баян», – сообщила Болотина.

«Музыканты ждут повторных операций и надеются, что снова смогут играть для жителей и гостей Донецка. Кстати, оба оказывается живут недалеко от зоны боевых действий в нескольких кварталах от Донецкого аэропорта», – добавила она.

В комментариях дончане отмечают, что музыканты всегда радовали жителей и гостей города, всегда поднимали настроение, а также желают скорейшего выздоровления.

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