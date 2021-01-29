Ожидают полторы тысячи: На Донетчину пришла первая партия «бэби-боксов»

В родильные дома и органы социальной защиты населения Донецкой области начали поступила первая партия одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

28 января были доставлены 285 «бэби-боксов», всего Донецкая область ожидает доставку 1 544 «пакетов малыша».

«Сейчас получили "пакет малыша" роддома в Дружковке и Лимане, управление социальной защиты населения Славянского городского совета, Константиновское городское и районное управления социальной защиты населения», – уточнили в Донецкой ОГА.

Родители новорожденных детей смогут получить «пакет малыша» в учреждениях здравоохранения и местных структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания в течение 30 дней с даты рождения ребенка.

В случае неполучения «пакета малыша» по независящим от родителей обстоятельствам в течение 30 дней с даты рождения ребенка, они могут получить денежную компенсацию его стоимости в соответствии с Порядком и условиями реализации пилотного проекта «Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в 2020-2021 годах», утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 29 июля 2020 №744 (с изменениями).

«Размер денежной компенсации стоимости "пакет малыша" составляет не менее 3-х размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Размер компенсации с 1 января 2021 года составляет 5 763 грн», – добавили в Донецкой ОГА.