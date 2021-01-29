Из-за осложнений коронавируса умерла жительница Северодонецка

На Луганщине лабораторно подтверждены 40 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 56-летняя женщина из Северодонецка.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 7;

Рубежное – 4;

Северодонецк – 19;

Кременской район – 1;

Новопсковский – 1;

Попаснянский – 2;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 3;

Троицкий – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 785 человек, из них:

выздоровели – 11 499 человек;

лечатся – 1 892 пациента, 249 – стационарно, 1 643 – амбулаторно;

умерли – 394 человека.

За время распространения коронавируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,4%.