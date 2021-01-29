Из-за осложнений коронавируса умерла жительница Северодонецка

На Луганщине лабораторно подтверждены 40 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 56-летняя женщина из Северодонецка.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 7;
- Рубежное – 4;
- Северодонецк – 19;
- Кременской район – 1;
- Новопсковский – 1;
- Попаснянский – 2;
- Сватовский – 1;
- Станично-Луганский – 3;
- Троицкий – 2.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 785 человек, из них:
- выздоровели – 11 499 человек;
- лечатся – 1 892 пациента, 249 – стационарно, 1 643 – амбулаторно;
- умерли – 394 человека.
За время распространения коронавируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,4%.