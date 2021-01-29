«Ни прямо, ни косвенно»: В Кремле прокомментировали призывы «забрать Донбасс»

Россия не собирается присоединять неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Russia Today Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России, передают российские СМИ.

«Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ», – сказал Песков

Он уточнил, что «вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке дня не стоит».

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских», – добавил Песков.

Напомним, во временно неподконтрольный украинской власти Донецк прибыли российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для участия в работе форума «Русский Донбасс» 28-29 января. В этой связи Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд Кеосаяну. Симоньян и Бабаян въезд в Украину был запрещен ранее.

Главред Russia Today Маргарита Симоньян на форуме в Донецке фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.

В то же время украинские правозащитники сообщили, что 28 января в Донецке прошло неофициальное совещание с участием прибывших российских представителей, на котором было сообщено о решении руководства РФ объединить «ДНР» и «ЛНР».