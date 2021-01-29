По дистанционно-экстернатной форме: На Донетчине обучаются около 4 тысяч детей из «ДНР» (Инфографика)

На Донетчине возросло количество с временно неподконтрольных украинской власти территорий, которые получают общее среднее образование по дистанционно-экстернатной форме на подконтрольной части области. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает пресс-служба ОГА.

Как рассказала Сидашева на коллегии ОГА, в течение 4-х лет сеть базовых учреждений общего среднего образования, предоставляющих услуги по дистанционному образованию детям с временно неподконтрольных территорий, была расширена с 5 до 15 учебных заведений в городах: Бахмут, Доброполье, Краматорск, Курахово, Мариуполь, Мирноград, Покровск, Селидово, Славянск, Торецк, Волноваха, а также в пгт Никольское, селе Ильиновка.

Количество учащихся, получающих образование по дистанционно-экстернатной форме, возросло почти вдвое: с 2 337 человек в 2017 году до 4 155 человек в 2020 году. По состоянию на 1 января 2021 года таких учащихся – 3 797 человек. Количество соискателей образования с территорий, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия по дистанционно-экстернатной форме, увеличивается.

Получили свидетельства о базовом общем среднем образовании в 2018 году – 996 человек, в 2019 году – 1 406, в 2020 году – 1 183 человека, свидетельства о среднем образовании получили в 2018 году – 843 человека, в 2019 году – 1 072, в 2020 году – 1 076 человек.

«В течение четырех лет в области на базе учреждений высшего, профессионального предвысшего образования функционируют образовательные центры "Донбасс-Украина" в городах Мариуполь, Славянск, Краматорск, Бахмут, Торецк, Покровск, Селидово, Красногоровка, Дружковка, Константиновка. Их количество выросло с 17 до 34», – отметила Татьяна Сидашева.

За 2017-2020 годы в образовательные центры «Донбасс-Украина» обратились за консультациями 11 241 человек. Поступило 1 058 обращений на «горячую линию» «Донбасс-Украина». В учреждения высшего образования Донецкой области поступили 3 453 человека с временно неподконтрольных территорий.