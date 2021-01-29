Доктрина «русского Донбасса» – это прямой подрыв Минских и Нормандских соглашений, – Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал «интеграционный форум», который второй день проходит в «ДНР». Об этом он написал в Facebook.

«...Около 500 участников представители научного сообщества, работники образования, политологи, депутаты, общественники» обсуждают доктрину "Русский Донбасс". По мнению создателей документа, на кону ни много, ни мало – "...безопасность русской цивилизации в условиях глобальной геополитической турбулентности"», – пишет Арестович.

Доктрина постулирует «ЛНР» и «ДНР» как «русские национальные государства», «передовой форпост русского мира» и две программные установки в отношении Украины:

сначала расширение «русских национальных государств» до границ Донецкой и Луганской областей,

потом – ликвидация Украины и создание на ее территории «русского государства-преемника».

«РФ – не является оплотом русскости, она ей враждебна. "Русские" – это мы, русичи, Русь собралась вокруг Киева, сегодня имеет форму исторической Украины, которая ведет далеко не первую русско-российскую войну, причем там же, где и тысячу лет назад: на Калке (Кальмиус) и Северском Донце (князь Игорь). Наименее уютное место для русских в мире – это современная РФ, именно поэтому они продают "русский мир" наружу», – рассуждает Арестович.

По его мнению, «всякий истинно русский, кто действительно ощущает свою преемственность от Руси», должен сегодня ориентироваться на Киев.

«Именно Киев сегодня возвращает Русь туда, где она была от рождения – составная часть исторической Европы, форпост на границе Дикой Степи. Российская Федерация – "продолжение Китая к границам Европы", исторический преемник Золотой Орды – главный конкурент и исконный исторический враг Руси», – считает советник ОП.

Арестович подчеркивает, что доктрина «Русского мира/Донбасса», с документально оформленной целью ликвидации Украины – это «прямой подрыв Минских и всего остального пула Нормандских соглашений».

«РФ следовало бы дистанцироваться от подобного творчества "народных республик", и подтвердить свою приверженность нормам международного права – если бы не одно "но": творчество сие – творчество самого Кремля. И присутствие на "форуме" представителей Москвы, включая депутатов Госдумы РФ, и информационное обеспечение ТАСС, не говоря уже о раздаче российских паспортов – вящее тому подтверждение», – резюмировал Арестович.

Напомним, во временно неподконтрольный украинской власти Донецк прибыли российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для участия в работе форума «Русский Донбасс» 28-29 января. В этой связи Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд Кеосаяну. Симоньян и Бабаян въезд в Украину был запрещен ранее.

Главред Russia Today Маргарита Симоньян на форуме в Донецке фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.

В Кремле отреагировали на слова Симоньян заявлением о том, что Россия не собирается присоединять неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.