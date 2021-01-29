На Луганщине рассказали, сколько «карантинной» помощи получили представители бизнеса

Более 50 млн грн помощи предоставлено представителям малого и среднего бизнеса Луганщины из-за ограничительных мер. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В связи с ограничительными мерами, которые ввели из-за распространения COVID-19, для малого и среднего бизнеса на определенный период на законодательном уровне предусмотрены соответствующие льготы.

В частности, за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в прошлом году пособие по частичной безработице получили 374 работодателя для выплаты компенсации работникам (1 946 человек) и 3 660 физических лиц – предпринимателей (ФЛП) на общую сумму 38,6 млн грн.

Кроме того, средства фонда (4,9 млн грн) направили на оказание единовременной материальной помощи для сохранения рабочих мест 121 субъекту хозяйствования на 1 310 наемных работников.

Местными органами социальной защиты населения назначена помощь на детей 1 604 ФЛП (10,7 млн грн), которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группе плательщиков единого налога.

Органами местного самоуправления также принимались соответствующие меры. Например, Новопсковский поселковый совет решил поддержать предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения 1-й группы, уменьшив размер единого налога с 10% до 5% от прожиточного минимума.