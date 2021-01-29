Опыт Грузии: В Украине на государственном уровне не собирают данные о потребностях ВПЛ

Для того, чтоб строить жилье, выплачивать социальную помощь, и помогать с рабочими местами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), государству нужны данные и статистика. В Украине же на государственном уровне данные о потребностях переселенцев не собираются. Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

Чтобы помочь решить эту проблему, осенью 2020 DRC-DDG провели исследование того, как собираются данные о потребностях и уровне интеграции переселенцев в Азербайджане, Грузии и Сербии.

Общественники представили базовые выводы по опыту Грузии в этом направлении.

Во-первых, Грузия провела полную и обязательную перерегистрацию ВПЛ в 2013 году, во время которой подробно изучила их потребности. Все переселенцы пришли в специальные офисы, перерегистрировались и заполнили анкету о том, в чем они нуждаются. Таким образом были получены данные о реальном количестве и потребностях внутренне перемещенных лиц.

Во-вторых, был проведен опрос ВПЛ в рамках государственных выборочных обследований. Благодаря этому стало понятно, что уровень бедности и безработицы среди ВПЛ выше, чем среди всего населения. Это повлияло на инициативы правительства Грузии по вопросам переселенцев.

В-третьих, Грузия провела всеобщую перепись населения в 2014 году, включив туда специальные вопросы для ВПЛ.

Опыт Грузии и других стран DRC-DDG передаст на рассмотрение правительства в рамках проекта «Инициатива поддержки интеграции ВПЛ в Украине».