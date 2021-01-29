«Спроси у доктора»: Терапевт Дарья Ежеленко рассказала, почему самолечение может быть опаснее самого COVID-19 (Видео)

27 января Фонд Рината Ахметова провел очередную прямую трансляцию в рамках проекта «Спроси у доктора». На вопросы о коронавирусе отвечала врач-терапевт, заведующая приемным отделением Мариупольской городской больницы № 9 Дарья Ежеленко, сообщает пресс-служба Фонда.

За время трансляции врач ответила почти на три десятка вопросов. Больше всего зрителей интересовало, стоит ли ожидать третьей волны пандемии.

«Пока стабилизировалась ситуация. На данный момент количество больных уменьшается, но растет число тяжелых случаев. Мы прогнозируем новую вспышку коронавируса ориентировочно с 10 февраля и до конца марта», – сказала Ежеленко.

Она отметила, что часто пациенты приезжают в больницу в крайне плохом состоянии и назвала причины, из-за которых выросло количество тяжелых больных:

«Семейные врачи загружены, к ним трудно дозвониться. Люди занимаются самолечением, в том числе народными и альтернативными средствами. Что-то в интернете прочитают, кто-то подскажет. В итоге доводят до такого, что становится жизненно необходимо ехать в стационар», – пояснила медик.

К самым «глупым и бесполезным» рецептам борьбы с коронавирусом она отнесла прием биодобавок, закаливание, дыхательную гимнастику. Но, по ее словам, это почти безобидные «шалости» пациентов. Гораздо опаснее прием медикаментов, которые больные назначают себе сами, и их дозы. Навредить могут даже витамины.

«Бесконтрольный прием витамина D в гипердозах... Я этого никогда не понимала. Когда человек прочитал, что цинк, витамины D3 и C – это панацея, начинают не просто по инструкции пить, допустим, 500 международных единиц в сутки, а начинают пить 4000, 5000… Гипервитаминозы в любых микроэлементах крайне опасны, можно допиться до худшего состояния, чем сам COVID», – сказала Дарья Ежеленко.

Она добавила, что потенциальные тяжелые пациенты очень любят устраивать себе передозировку лекарствами. И часто именно в этом причина их состояния.

Врач также описала портрет среднестатистического больного в Украине: «Чаще болеют мужчины – среди пациентов их 60% – старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями: диабетом, сердечной недостаточностью. Человек курит тяжелые сигареты лет 15, не меньше, не очень обращает внимание на здоровье, к врачам не обращается, занимается самолечением».

Эксперт также подробно рассказала о показаниях к госпитализации.

«Во-первых, высокая лихорадка, выше 39. Во-вторых, частота дыхательных движений больше, чем 22 в минуту. И сатурация ниже 93. Если же все эти показатели в норме, но имеются сопутствующие заболевания типа диабета, сердечной недостаточности или онкологии, то пациента безоговорочно госпитализируют», – сказала Ежеленко.

Врач подчеркнула, что показатели для госпитализации меняются и зависят от загруженности больницы.

Дарья Ежеленко опровергла очередной миф о коронавирусе – о том, что чаще всего коронавирусом болеют люди со 2-й группой крови. По ее словам, группа крови абсолютно не играет роли в тяжести состояния.

Она также рассказала, как нужно возвращаться к здоровой жизни людям, перенесшим COVID и много другой интересной информации.

Отметим, Дарья Ежеленко стала одиннадцатым экспертом проекта «Спроси у доктора». Ранее на вопросы украинцев на Facebook-странице Фонда Рината Ахметова отвечали самый популярный педиатр страны Евгений Комаровский, известный анестезиолог Сергей Дубров и другие авторитетные специалисты. Записи можно найти на страницах Фонда Рината Ахметова в YouTube и на Facebook. Доступны к просмотру также короткие видеоролики с ответами экспертов на самые популярные вопросы.