«Влупит по РФ такой отдачей»: Арестович объяснил, почему Россия не будет воевать за Донбасс

Заявления «Л-ДНР» о доктрине «русского Донбасса» не подразумевают реальной военной опасности для Украины. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.

«Некоторые наблюдатели считают, что вот она – прямая угроза аннексии части оккупированной территории востока Украины, создание идеологических условий для возобновления боевых действий. Не думаю, что подобные решения – в реальной повестке дня РФ», – отметил Арестович.

Он перечислил ряд признаков, которые дают основания так считать.

«Это видно и по сохранению их [РФ] присутствия в Минском и Нормандском формате, и телефонные переговоры с новой американской администрацией, и постоянное стремление вывести официальный Киев на прямое взаимодействие с представителями "молодых республик", а себя зафиксировать в качестве "посредников" при внутриукраинском конфликте, апелляция к решению Генассамблеи ООН, одобрившей Минский "Комплекс мер" от 12.02.2015 года», – написал Арестович.

По его словам, аннексия Донбасса или попытка возобновить активную фазу боевых действий, да еще с решительными целями «изменения границ», сломает «всю ту международную архитектуру вокруг конфликта, которую Кремль так тщательно выстраивал все эти годы».

Он также отметил, что не считает убедительным главный аргумент, который приводят наблюдатели как сигнал к военной опасности, – «возобновление активной войны и/или аннексия перекроет внутренние волнения в самой РФ».

«Во-первых, не перекроет, молодому поколению граждан РФ, выходящему на улицы, гораздо важнее попасть в новый открытый мир возможностей, нежели прирастать призрачными территориями – как недавно смогли убедиться сторонники Великой Армении, молодые армяне предпочитают быть программистами в Москве и Париже, нежели умирать в скалах Карабаха ради Тиграна Великого. Во-вторых, ответная реакция мирового сообщества на попытку выйти из Минских и Нормандских соглашений и в очередной раз радикально нарушить международное право в сочетании с отсутствием всякой военной перспективы (ВСУ сорвут любую попытку Кремля повоевать), влупит по РФ такой отдачей, что внутренние проблемы Москвы только обострятся – причем в намного более радикальном варианте», – подчеркнул Арестович.

Напомним, 28 января главред Russia Today Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.

В Кремле отреагировали на слова Симоньян заявлением о том, что Россия не собирается присоединять неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

В украинской делегации в ТКГ заявили, что доктрина «русского Донбасса» – это прямой подрыв Минских и Нормандских соглашений.