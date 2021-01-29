Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ «Новотроицкое»

Более 280 человек и 45 транспортных средств пропустили пограничники через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) в течение недели. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ рассказали, что, по решению командующего Операции Объединенных сил, открыты для пропуска через линию разграничения все КПВВ. Пропускные операции осуществляются ежедневно с 08:00 до 16:00.

В то же время, незаконные вооруженные формирования открывали движение по дорожному коридору через смежный с КПВВ «Новотроицкое» свой пункт пропуска дважды, в понедельник и пятницу. «В этот период 154 гражданина и 22 транспортных средства попали на временно оккупированную территорию Украины, одновременно 129 граждан и 25 транспортных средств проехали на подконтрольную Украины территорию», – отметили в ГПСУ.

Заблокированными со стороны НВФ оставались гуманитарные дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».