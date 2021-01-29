Потеряли документы на квартиру: Переселенцам невозможно получить дубликат

Если переселенец потерял документы на квартиру, а право собственности оформлялось на территории, которая сейчас неподконтрольна Украине, то он не сможет сделать дубликат. Придется обращаться в суд и доказывать свое право собственности на недвижимость. Об этом рассказали юристы Норвежского союза по делам беженцев в Украине.

В соответствии с Законом Украины «О нотариате», в случае потери или порчи документа, который был выдан нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, нужно оформить дубликат – по письменному заявлению, выдается опять-таки нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления.

Поэтому, если потерян или испорчен оригинал документа права собственности на дом, квартиру или иную недвижимость, стоит в первую очередь обратиться к нотариусу, который удостоверял такой документ, или в орган местного самоуправления, который такой документ выдавал, с заявлением о выдаче его дубликата.

К документам, удостоверяющими право собственности, относятся:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о праве на наследство и т.д.

Подать такое заявление могут лица, в отношении которых определено право собственности в таком документе (или которые осуществляли отчуждения права собственности – дарили, продавали), наследники таких лиц и лица, уполномоченные доверенностью действовать от указанных выше лиц.

Но в отношении переселенцев часты случаи, когда утраченные документы (в частности в ходе конфликта) были выданы органами местного самоуправления, которые сейчас остались на неподконтрольной Украине территории Донецкой или Луганской областей. «Получить дубликаты при таких условиях невозможно», – констатируют юристы.

Аналогичные проблемы и с нотариусами. Так, невозможно получить дубликат:

если нотариус, который его удостоверял, на момент удостоверения осуществлял свою деятельность на нынешней неподконтрольной территории;

и даже если нотариус перерегистрировал место осуществления своей деятельности на подконтрольной территории.

«Причиной является то, что нотариусы не могли перевезти все архивы и документы нотариального делопроизводства, и они остались на прежнем месте осуществления деятельности, а доступ к ним отсутствует», – пояснили юристы.

«Бывают случаи, когда нотариусы, удостоверяющие правоустанавливающий документ, осуществляли и осуществляют свою деятельность на подконтрольной территории, однако в результате конфликта на востоке Украины архивы и документы нотариального делопроизводства является потерянными или уничтоженными», – добавили в Норвежском совете.

Выход из ситуации – восстановление права собственности на имущество через суд. Подается исковое заявление об установлении права собственности на объект недвижимого имущества в порядке ст. 392 Гражданского кодекса Украины. «И уже правоустанавливающим документом на объект недвижимого имущества будет решение суда. В этом случае истцами будут только лица, в отношении которых определено право собственности в потерянном документе», – пояснили юристы.

Для обращения в суд следует максимально собрать доказательства права собственности и доказательства того, что во внесудебном порядке восстановить право собственности уже невозможно.

«Но если документ был выдан или удостоверен после 1 января 2013 года, а сведения о праве собственности внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, то такое восстановление права собственности не является необходимым. Ведь в соответствии с законодательством, нотариальное действие в отношении такого имущества совершается на основании информации из Госреестра прав на недвижимое имущество, полученной нотариусом путем непосредственного доступа к нему – то есть фактически можно распоряжаться своим имуществом без оригинала такого документа», – акцентировали юристы.

Нужно иметь в виду, что все случаи с потерей правоустанавливающих документов являются индивидуальными, поэтому важно обратиться за правовой консультацией к соответствующим специалистам.