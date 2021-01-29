В «Л-ДНР» в феврале проведут проверку призывников и «резервистов», – соцсети

В «Л-ДНР» в феврале будет проводиться проверка призывников и «резервистов». Об этом сообщает луганский Телеграм-канал.

«Еще в ноябре прошлого года мы вам сообщали о том, что в ЛНР и ДНР с 14.12.2020 года будет проведена проверка обучающихся в вузах и училищах, а допризывной молодежи будет предложено "добровольно" пройти с марта или апреля 2021 года курс молодого бойца», – напомнили в паблике.

По данным Телеграм-канала, эта информация подтверждается.

«В январе студентов уже обзванивают из военкомата, и требуют принести справку из института. Но обзванивают не только студентов, а всех, кто состоит на учете в военкомате. Сотрудники военкомата спрашивают "работаете ли вы?" и "желаете ли поступить на военную службу?". Это связано с тем, что с 10-15 февраля в республиках планируется провести проверку призывников и лиц, попадающих под приказы о мобилизации», – пишут луганчане.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября 2020 года всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

В этой связи с утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирный обход представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».