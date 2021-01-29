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Через линию разграничения: На Донетчину поставляли сигареты из «Л-ДНР» и Крыма

29.01.21 16:53

Служба безопасности Украины на Донетчине заблокировала незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в «Л-ДНР» и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным предварительного следствия, частная предпринимательница из Краматорска наладила нелегальные поставки через линию разграничения контрафакта из Донецка, Луганска, Крыма, а также контрабандных подакцизных товаров из соседних стран. По оперативной информации, подделку злоумышленница поставляла в розничных торговых точках в Донецкой области.

Во время обысков в двух гаражах, где хранили контрафакт, и по местам сбыта оперативники спецслужбы изъяли крупную партию незаконного товара. Речь идет о 75 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора на сумму более чем 4 млн грн.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения.

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