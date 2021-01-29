Мы ничего не знаем: Под Мариуполем протестуют против добычи циркония

На Донетчине всего в полутора километрах от пгт Никольское (до декоммунизации – Володарское) и в 15 км от Мариуполя частная компания хочет начать добывать цирконий – металл с радиоактивными изотопами. Жители и власти Никольского протестуют, передает «Сайт города Мариуполя».

Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано еще во времена СССР. В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка. В 2012 году уже подобрали инвестора. Но в те годы жители Володарского смогли остановить строительство циркониевого рудника.

Люди и сейчас категорически против. «Никто не хочет, чтобы у них под боком радиационные металлы добывали. Им – деньги, а нам – смерть», – возмущаются жители.

Проблема в том, что рудник должен располагаться всего в полутора километрах от жилых домов. Это угроза безопасности жизни и здоровью, убеждены люди. Их поддерживает и поселковый голова Василий Митько.

«Мы оперативно подготовили два обращения на имя руководителя Государственной службы геологии и недр Украины и Главу Донецкой военно-гражданской администрации с просьбой объяснить ситуацию – от кого исходила инициатива и кто подписывал согласование! Также будет создана временная депутатская комиссия нашей громады по изучению вопроса о недопущении открытия карьера по разработке циркония в нашей громаде! Я уверен, что мы общими усилиями с депутатским корпусом и всеми жителями не допустим беспредела и выясним, кто за этим стоит», – заявил Митько.

Глава Мариупольского районного совета Степан Махсма призывает не накалять ситуацию. «Наша первоочередная задача – защитить интересы жителей громады. Но ведь защищать интересны нужно в том числе и экономические. Мы обязаны думать о безопасности жителей. Но также мы должны думать и о том, где брать деньги на то, чтобы строить дороги, создавать современные объекты инфраструктуры. Поэтому у решения проблемы циркониевого месторождения должны быть две стороны», – считает он.

По его словам, пока что не известно, будет ли нанесен вред экологии, есть ли опасность для людей, каким способом намерено предприятие добывать цирконий. «Мы ничего не знаем. По моей информации, добывать цирконий хочет Славянский керамический завод. Но не известно, как это будет происходить, где будет перерабатываться руда и так далее. Моя позиция такая: собрать максимально возможную экспертизу, изучить информацию и только после этого проводить общественные слушания и вместе с громадой принимать решение. Никто без согласования с жителями не может решать такие вопросы. Местный совет должен дать разрешение», – сказал Махсма.

Позиция председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко более категорична. 28 января во время заседания коллегии ДонОГА он отреагировал на обращение громады Никольского.

Оказалось, Павел Кириленко занимается проблемой Азовского циркониевого месторождения с марта прошлого года. В первых числах января уже этого года, когда он узнал о назначенном на февраль аукционе, обратился в Минприроды. «Мы направили официальное письмо и задали несколько вопросов на обсуждение с профильным министром: об отмене Министерством защиты окружающей среды решения и предложений по аукциону азовского участка, о снятии с продажи соответствующего лота, а также об исключении из перечня перспективных участков разработки азовского участка циркониевого месторождения. Свои аргументы мы привели», – подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что во время принятия министерского решения были допущены нарушения закона. «Там, где происходит нарушение закона, где возможны негативные последствия для жителей, я приложу все усилия для того, чтобы защитить интересы и права жителей», – пообещал глава области.