Боеприпас сбросили с беспилотника: На Донетчине ранены двое бойцов ВСУ

Сегодня, 29 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донетчине были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС.

«В полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения», – говорится в сообщении.

Бойцов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана медицинскую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

«Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей. О действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – подчеркнули в штабе.