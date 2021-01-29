За месяц на Донетчине средняя зарплата выросла на 15%

В Донецкой области в декабре 2020 года средняя номинальная заработная плата достигла 14 720 грн. Это на 15,2% выше, чем в ноябре. По сравнению с декабрем 2019 года рост составил 11,7%. Об этом сегодня, 29 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В облстате пояснили, что такой существенный рост в значительной мере связан с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.).

Зарплата на Донетчине в декабре превышала средний показатель по Украине (14 179 грн) на 3,8%. По данному показателю регион традиционно держит второе место в стране: самым высоким уровень оплаты труда в декабре был в г. Киеве – 21 812 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 10921 грн.

В Донецкой области в декабре наиболее высокооплачиваемыми были работники:

сферы государственного управления (19767 грн);

машиностроения (18817 грн);

угольной промышленности (17168 грн);

металлургического комплекса (16803 грн);

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (15925 грн).

От 11,6 до 14,5 тыс. грн составила средняя заработная плата работников:

финансовой и страховой деятельности (14480 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14309 грн);

транспорта (14196 грн);

строительства (13570 грн);

торговли (13134 грн);

пищевой промышленности (12538 грн);

здравоохранения и оказания социальной помощи (11641 грн).

Менее 10,0 тыс. грн начислено за последний месяц 2020 года работникам образования (9960 грн) и сельского хозяйства (9436 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 января 2021 года составила в области 690,9 млн грн, или 22,0% всех долгов по ее выплате в Украине (3 136,7 млн грн).

При этом в декабре сумма долга по зарплате уменьшилась на 322,7 млн грн, или на 31,8%, а по сравнению с 1 января 2020 года – увеличилась на 125,4 млн грн, или на 22,2%. «Значительное сокращение задолженности в декабре обеспечено за счет выплат работникам экономически активных предприятий угольной промышленности, а также предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами», – отметили в управлении статистики.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 января 2021 года составила 342,4 млн грн, или 49,6% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 48,5% меньше, чем было на 1 декабря, и на 30,6% меньше по сравнению с 1 января 2020 года.