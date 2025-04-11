11 апреля какой праздник сегодня в Украине: исторические события, церковный календарь и народные обычаи

11 апреля – это не просто очередной день весны.

11 апреля – это не просто очередной день весны. По украинскому народному календарю, церковным традициям и историческим событиям эта дата имеет свою уникальную ауру. Она полна воспоминаний, духовных смыслов и примет, которые украинцы из поколения в поколение передавали как часть культурного наследия, пишет MigNews.

Церковный календарь: кого чествуют 11 апреля

В православном церковном календаре в этот день почитается память святителя Марка, епископа Арефуссийского, а также мучеников Кирилла диакона и женщины Хионии. Святитель Марк прославился тем, что мужественно защищал христианскую веру во времена гонений, не испугавшись пыток и издевательств. Он стал символом жесткости духа и жертвенности.

Для верующих этот день – это время молитвы, покоя и переосмысления собственного пути. Люди просят у святого Марка укрепление в вере, выдержки в трудные времена и силы для добрых поступков.

Исторические события, связанные с 11 апреля

Хотя 11 апреля не входит в список официальных государственных праздников, эта дата оставила след в украинской и мировой истории. В частности, 11 апреля — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Он был установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд в 1945 году.

Для Украины эта дата имеет особенное значение, ведь десятки тысяч украинцев стали жертвами нацистского террора. Этот день напоминает о трагедиях Второй мировой войны, о цене свободы и обязанности помнить о тех, кто пострадал ради будущего поколений.

Народные приметы и обычаи 11 апреля

В древности украинцы верили, что 11 апреля это время, когда весна полностью вступает в свои права. Этот день называли «Марковым» , ведь считалось, что святитель Марк приносит тепло и разгоняет последние следы зимы.

Народные приметы этого дня:

Если на Марка тепло – лето будет ранним и урожайным.

Если птицы активно строят гнезда – жди погожого мая.

Дождь на 11 апреля — к щедрому урожаю зерна.

Что делали в этот день:

Сеяли укроп, лук, петрушку — считалось, что зелень, посеянная на Марка, будет ароматной и полезной.

Готовились к большой уборке во дворе — 11 апреля считался идеальным днем для очищения не только дома, но и мыслей.

Интересные факты об 11 апреля

В мире сегодня также отмечают День борьбы с болезнью Паркинсона как напоминание о важности научных исследований и поддержке людей с такими диагнозами.

как напоминание о важности научных исследований и поддержке людей с такими диагнозами. 11 апреля родились выдающиеся деятели науки, культуры и искусства, среди которых украинские писатели, ученые, актеры.

11 апреля – это день, в котором сочетаются духовность, память и пробуждение природы. Это время, когда стоит вспомнить прошлое, задуматься над своим настоящим и сделать доброе дело для ближнего, для себя, для Украины.

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