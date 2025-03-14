14 марта какой праздник сегодня в Украине: день украинского добровольца, церковный праздник преподобного Венедикта, традиции дня и памятные события

14 марта является важной датой в современной истории нашего государства.

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца, являющийся важной датой в современной истории нашего государства. Кроме того, православные верующие чтят память святого преподобного Венедикта. В этот день также есть глубокие народные традиции, приметы и исторические события, которые оставили свой след в мировой истории, пишет MigNews.

День украинского добровольца

День украинского добровольца отмечается с 2017 года в честь первых добровольческих батальонов, вставших на защиту Украины после начала российской агрессии в 2014 году. В этот день чествуют мужество и жертвенность тех, кто без колебаний встал на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.

Церковный праздник 14 марта

В церковном календаре 14 марта – день памяти святого преподобного Венедикта Нурсийского. Он является одним из самых известных христианских святых Западной Церкви и основателем западного монашества.

Венедикт родился в итальянском городе Нурсия, а в молодости отказался от светской жизни и поселился в пещере близ Субиако. Впоследствии вокруг него сформировалась община учащихся, что явилось началом бенедиктинского ордена. Его самый известный вклад – Устав святого Венедикта, установивший баланс между молитвой, трудом и отдыхом. Девиз ордена – Ora et labora (“Молись и работай”).

Что нельзя делать 14 марта

В народной традиции считалось, что в этот день следует воздержаться от:

начала новых дел;

ругательства и грубых слов;

тяжелого физического труда.

Народные приметы и традиции

Наши предки верили, что 14 марта можно предсказать погоду на лето.

если облака плывут высоко и быстро – лето будет ясным;

туман утром – к дождливому лету;

услышать гром – лето будет теплым;

плохо доится корова – к ненастью.

В этот день в старину особое внимание уделялось уходу за домашним скотом. Также хозяйки готовили вареники с картофелем, пироги с капустой и пончики, что символизировало подготовку к новому сезону.

Памятные даты 14 марта

Этот день оставил заметный отпечаток в истории. Среди важных событий:

1489 г. – королева Кипра Екатерина Корнаро продает свое королевство Венеции;

1492 г. – королева Изабелла приказывает выслать 150 тыс. евреев из Испании, если они не примут католичество;

1839 г. – астроном Джон Гершель впервые использует термин “фотография”;

1900 г. – в США утверждено золото как единственный стандарт для выкупа бумажных денег;

1914 г. – летчик Петр Нестеров совершает первый авиаперелет из Киева в Одессу;

1939 г. – Венгрия начинает войну против Карпатской Украины;

1956 г. – представлен первый видеомагнитофон VRX-1000;

1990 г. – в городе Стрый впервые поднят национальный флаг Украины;

2014 г. – в Харькове проходит Бой на Рымарской, один из первых боев русско-украинской войны.

14 марта – это день, исполненный исторических, религиозных и народных традиций. Это дата, когда мы чтим добровольцев, память святого Венедикта и обращаем внимание на приметы, предсказывающие погоду на будущее. В этот день стоит отдать честь историческим событиям и поблагодарить тех, кто борется за свободу Украины.

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