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Политика
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20 марта какой праздник сегодня в Украине: церковные обряды и что можно и нельзя делать

Православная церковь празднует День мученицы Светланы Самарянки.

20 марта в Украине, по новому лианскому календарю, православная церковь празднует День мученицы Светланы Самарянки и ее сыновей, а также вспоминает мучениц Анатолию, Параскеву, Домнину и Севастиана, а также святых Александру, Клавдию, Юлианию, Феодосию и святителя Никиту Аполониад.

Святой Севастиан был градоначальником и пытался убедить своего сына Фотина отречься от христианской веры. Но после своих слов Севастиан потерял слух и зрение, а через несколько дней восстановил способность видеть и уверовал в Иисуса Христа. Вместе с Фотиной и ее сыновьями он был отправлен к императору, приказавшему истязать христиан с целью заставить их отречься от веры. Однако мученики остались непоколебимыми и были казнены мечом.

Праздники Александра и другие понтийские мученицы были арестованы в городе Амисе, на берегу Черного моря, в 310 году. Они не отказались от Иисуса Христа, за что были сожжены заживо.

Святой Никита, епископ Вифинии в 8 веке, во время иконоборчества отказался отречься от почитания икон и был сослан в изгнание, где тяжело заболел и умер.

Отметим, что 20 марта продолжается Великий пост.

Международные праздники 20 марта

Сегодня также отмечается Всемирный день восстановления дикой природы, цель которого – привлечь внимание к необходимости восстановления экосистем и сохранения природных ресурсов. Праздник был установлен в 2021 году.

Другим важным праздником является Всемирный день рассказа, отмечаемый для подчеркивания роли искусства в создании историй и устного слова в культурном развитии и укреплении связей между разными культурами и эпохами.

День ангела 20 марта

Согласно церковному календарю, сегодня, 20 марта, день ангела празднуют люди, носящие имена Светлана, Виктор, Севастиан, Клавдия, Александра и Никита.

  • Имя Светлана имеет славянское происхождение и означает светлая земля.
  • Виктор — латинское имя, которое переводится как победитель.
  • Никита — по греческому языку, означает «победа».
  • Александра — также греческое имя, что означает смелая защитница.

Народные приметы и ограничения 20 марта

В христианской традиции 20 марта продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения, пить алкоголь, ссориться или злословить. Рекомендуется избегать плохих привычек, больше молиться и помогать нуждающимся.

В народе существовала примета, что пасмурная погода в этот день предвещает похолодание на ближайшие две недели. А ясное небо и звезды на нем прочат теплые дни до конца месяца.

Особым было внимание к воде. Считалось, что вода из колодцев имеет целебную силу, поэтому люди обязательно умывались водой из колодца, чтобы очистить тело и дух.

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