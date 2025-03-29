2025 год – год Змеи: что нас ждет и как привлечь удачу

Вот все, что нужно знать об особенностях 2025 года.

29 января 2025 года официально начался китайский Новый год, и мы встретили Год Змеи. Известный также как Лунный Новый год или Праздник весны, Китайский Новый год – это празднование нового зодиакального цикла. Его всегда отмечают в январе или феврале. Но время его проведения сдвигается в зависимости от даты второго новолуния, следующего за зимним солнцестоянием. Называть этот праздник Праздником весны может показаться непонятным, потому что он приходится на середину самых холодных дней. Но китайский Новый год отражает самую оптимистичную часть зимы: с каждым днем становится чуть светлее!

2024 год был бурным годом Дракона, а в 2025 году мы начинаем мудрый и интуитивный год Змеи. Что значит для нас Год Змеи? MigNews предлагает узнать.

Год Змеи 2025: что символизирует змея?

Китайский Зодиак появился более 2000 лет назад во времена династии Цинь. И в его основе лежит система зоолатрии (или поклонения животным). Согласно легенде, Нефритовый император вызвал всех животных королевства на «Большую гонку». Тот, кто первым прибудет в его дворец, получит его благосклонность.

В отличие от дракона, которого любят за то, что он немного королева шоу, змея известна тем, что спокойно относится к животным. Вместо того чтобы мчаться к финишу или пытаться по дороге спасти деревню, страдающую от засухи, стратегическая Змея присоединилась к гонке, обвившись вокруг копыта Коня. Змея финишировала позади Коня на шестом месте. Достойный финиш позади Крысы, Окса (Быка), Тигра и Кролика. Некоторые говорят, что Змея на самом деле пришла раньше Дракона, но из-за того, что Дракон придал своему появлению такой размах, более сдержанная Змея потеряла пятое место.

Змея известна своим спокойствием, интроспективностью и стратегией – всеми качествами, необходимыми для жизни в мудрости и благодати.

Родился ли я в год Змеи?

Китайский Зодиак имеет 12-летний цикл. К годам Змеи принадлежат 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 и 2013. дклифф, SZA и Билли Айлиш. Творческая, немного загадочная и, безусловно, незаурядная компания!

Примечание: из-за лунного календаря, если вы родились между 1 января и 4 февраля любого из вышеперечисленных лет, это все равно был Год Дракона. Если вы родились между 1 января и 4 февраля следующих лет (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014), то вы тоже родились в год Змеи.

Какой характер у Змеи?

Считается, что родившиеся в год Змеи, особенно в год Древесной Змеи, имеют сочетание мудрости, креативности и самоанализа. Источник: vecteezy.com

Змеи хитры и известны как самые умные представители зодиака. Змеи не только ведут себя разумно, но и выглядят разумно. Известные своим спокойствием и элегантностью, Змеи умело проскальзывают через социальные ситуации и ладят с разными людьми. Змеи – это учителя и воспитатели вкуса, люди, к которым все остальные обращаются за советом.

Внешне Змеи не слишком демонстративны, но у них есть внутренняя сила и амбиции. Хотя Змеи – очень чувствительные и интуитивные люди, они могут быть сдержанными. И за пределами своего близкого круга они могут показаться отстраненными или отстраненными. В общем, Змеи умны, выносливы и артистичны.

Год Змеи 2025: что нас ждет?

Годы Змеи предназначены для больших преобразований. У кого изменения могут ассоциироваться с хаосом, но Змеи – мастера более спокойных потрясений. Это год обретения власти, отпускания обременительных привязанностей и избавление от прежней версии себя. Это год для того, чтобы осуществить изменения в сознании и увидеть, как спокойная сосредоточенность превращает вашу реальность изнутри.

Кроме животных, китайский Зодиак также проходит через пять разных стихий. Так что 2025 год – это не только год Змеи, но и год Деревянной Змеи. Элемент Дерево олицетворяет творчество и рост. Деревянные годы отличаются гибкостью: вспомните, как крупный дуб может гнутся и раскачиваться на ветру.

Благодаря хитрости Змеи и гибкости Дерева, 2025 поможет преодолеть серьезные препятствия. Змеи обладают энергией Инь (восприимчивой, женственной) по сравнению с энергией Ян (мужественной, активной) Дракона. Это будет удивительно для тех, кто боролся с горячими и тяжелыми потрясениями 2024 Дракона.

Я – змея. Станет ли 2025 год моим лучшим годом в жизни?

Для родившихся в год Змеи 2025-й – это их Бен Минг Ниан, или год, который, как традиционно считается, приносит несчастье. Хотя 2025-й не станет вашим годом удачи и благословения, Змей ждут важные вехи и большие изменения в жизни. Это год трансформации, и ни один другой знак не сбрасывает свою кожу так, как Змея.

Родившиеся в год Петуха или Окса (Быка) разделяют некоторые черты Змеи, такие как трудолюбие и терпение, и в итоге могут провести свой лучший год в жизни.

Год Змеи 2025 года: как привлечь удачу в свою жизнь?

Есть определенные символы, направления и цвета, благоприятные для каждого знака зодиака. Это может касаться как родившихся под этим знаком, так и всех нас в течение определенного зодиакального года. В год Змеи к ним относятся:

Цвета: красный, черный.

Числа: 1, 8.

Цветы: Камелия, Орхидея.

Направление: Запад, Юг.

Мантра в этом году – «Единственная постоянная вещь – это перемены».

Купите вещи этого цвета, с этими символами и числами. Разместите их в доме и настройтесь на положительную энергию.

Здесь мы делились гороскопом на 2025 год для всех знаков Зодиака. Узнайте вашу главную мантру и произносите ее вслух.