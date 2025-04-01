5 инновационных продуктов с искусственным интеллектом, над которыми работает Минцифра

Благодаря искусственному интеллекту, государственные органы становятся более эффективными, а украинцы получают прозрачные и удобные услуги.

Искусственный интеллект активно интегрируется в работу команды Минцифры, изменяя способ взаимодействия с государственными сервисами, пишет MigNews со ссылкой на источник.

Некоторые инструменты уже работают в пользу граждан, другие будут доступны в ближайшее время. Вот пять увлекательных примеров:

1️⃣ АИ-чатбот Наталья

Этот чат уже функционирует и поддерживает партнеров в процессе интеграции услуг Действия. Наташа обрабатывает стандартные запросы, помогает выбрать сценарий интеграции, а затем передает коммуникацию реальному оператору. За первые 5 месяцев работы чатбот обработал более 2300 запросов, снизив нагрузку на менеджеров на 30%.

2️⃣ AI-ассистент на портале Действие

Вскоре на портале Действие появится ассистент, который поможет пользователям выбрать необходимую услугу в соответствии с их жизненными ситуациями и ответит на самые распространенные вопросы.

3️⃣ АИ для генерации вакансий

Этот инструмент позволяет быстро создавать структурированные и креативные описания вакансий, добавляя интересные и оригинальные элементы. Благодаря ему компании могут легко формировать привлекательные объявления о работе.

4️⃣ Цифровая экспертиза нормативно-правовых актов

В настоящее время этот инструмент проходит тестирование в команде Минцифры. AI помогает юристам быстро анализировать и загружать нормативно правовые акты в систему, обрабатывая 35% актов за 72 часа, что значительно ускоряет рабочие процессы.

5️⃣ AI-анализ и перевод европейского законодательства

Искусственный интеллект анализирует европейские законы и сравнивает их с украинским законодательством. Этот процесс значительно упрощает и ускоряет гармонизацию норм, что является важным этапом на пути к Евроинтеграции.

В будущем после запуска национальной LLM количество AI-инструментов в государственном секторе еще увеличится.

Здесь мы писали о лучших чат-ботах с ИИ в 2025 году и альтернативах ChatGPT.