5 секретів, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті

Ми перерахуємо найчастіші види онлайн-шахрайства і те, як убезпечити себе від них.

Дослідження показують, що в сучасному світі кожна друга людина ставала жертвою шахраїв. Джеймс Мілін-Ашмор з Independent Advisor VPN коментує: «Цілком очевидно, що криза вартості життя призвела до зростання злочинів, таких як крадіжки та шахрайство. Деякі люди вдаються до цих злочинів, щоб звести кінці з кінцями, тоді як інші користуються вразливістю тих, хто бореться з нинішньою вартістю життя». Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті?

MigNews ділиться порадами експертів Independent Advisor VPN про те, як вам захистити себе і своїх близьких від цієї долі.

Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: інвестиційні афери

Інвестиційні афери – це шахрайські схеми, що обіцяють високий прибуток на будь-які вкладені кошти. Такі інвестиції часто пов’язані з мінімальним ризиком або взагалі без нього і можуть здатися занадто хорошими, щоб бути правдою. Вони особливо популярні в періоди фінансової нестабільності, коли схема рекламується як гарний спосіб швидко заробити гроші, а насправді жертва інвестує в акції, які або не існують, або не мають реальної цінності.

Розглядаючи можливість інвестування, обов’язково ретельно вивчіть компанію і користуйтеся тільки офіційними платформами. Пам’ятайте, що навряд чи ви побачите неймовірні прибутки за короткий період часу. Хакерам у 2024 дуже просто клонувати конкретний сайт або сервіс.

Шахрайство в романтичних стосунках

Зі зростанням кількості застосунків для знайомств і спілкування з людьми в мережі збільшилася і кількість шахрайств у сфері романтичних стосунків. Цей вид шахрайства часто включає в себе створення шахраєм підробленого профілю на сайті знайомств. Завоювавши довіру жертви, вони розповідають фальшиві історії про фінансові труднощі, хворобу або інвестиції, а потім просять у неї грошей.

Головне правило – не надсилайте гроші людям, з якими ви познайомилися в Інтернеті, особливо тим, з ким ви ніколи не зустрічалися особисто. Довіряйте своїм інстинктам, якщо ви почуваєтеся хоч трохи ніяково або прохання здається вам підозрілим, не надсилайте гроші та повідомте про користувача на платформу. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до друга або члена сім’ї за неупередженою порадою.

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Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: фальшиві благодійні організації

Шахраї часто використовують щедрість людей у кризові часи, створюючи фальшиві благодійні сайти або сторінки для збору коштів, зазвичай супроводжуючи їх вигаданою історією про труднощі. Будь-які зібрані гроші шахраї привласнюють, замість того щоб використати їх для допомоги будь-кому. Коли ви жертвуєте гроші в благодійну організацію, обов’язково перевірте її зареєстрований номер, це допоможе з’ясувати, чи є вона шахрайською чи ні. Те ж саме стосується і соціальних мереж.

Схеми отримання грошей

Якщо вас просять вкласти гроші, щоб потім нібито отримати більше, це найчастіше онлайн-шахрайство, Джерело: pexels.com

Шахраї, найімовірніше, заманюватимуть людей схемами «розбагатіти» за часів фінансових труднощів. Схема рекламуватиме себе як спосіб швидко заробити гроші, але насправді включатиме в себе великі попередні витрати, перш ніж ви почнете «заробляти» ці гроші. Зазвичай такі схеми – це спосіб шахраїв змусити людей добровільно віддати їм гроші, тому обов’язково вивчіть будь-яку роботу або можливість, що рекламується в такий спосіб.

Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: встановіть VPN

Джеймс продовжує: «Встановлення VPN допоможе вам уникнути шахрайства, блокуючи підозрілі сайти та попереджаючи про потенційні загрози, а також допоможе запобігти шахрайству з особистими даними та кредитними картками, шифруючи будь-які транзакції та приховуючи вашу IP-адресу. Це гарантує, що хакери та шахраї не зможуть відстежити ваші покупки. Також важливо встановити програмне забезпечення для видалення шкідливих програм, яке може виявляти, запобігати і видаляти такі інфекції, як хробаки, віруси і трояни».

«Найголовніше – бути в курсі останніх поширених шахрайств і прагнути змінити свою поведінку відповідним чином. Не переходьте за випадковими посиланнями та керуйтеся здоровим глуздом, якщо незнайома людина просить вас передати гроші або особисту інформацію».

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