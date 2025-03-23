7 порад, як максимально ефективно використовувати VPN

Ми поділимося секретами, про які ви могли не знати.

Переваги використання віртуальної приватної мережі (або VPN) на ваших комп’ютерах та інших пристроях добре відомі. Ці програми перенаправляють і захищають ваш інтернет-трафік, ускладнюючи хакерам перехоплення ваших даних, а вашому інтернет-провайдеру – стеження за вашими діями. Їх також можна використовувати для обходу географічних обмежень на сайти і сервіси, а також деяких видів цензури. Але як максимально ефективно використовувати VPN?

Ось тут-то і стане в нагоді цей посібник. MigNews познайомить вас із деякими ключовими налаштуваннями і функціями VPN, про які ви маєте знати і які можна застосувати практично до всіх VPN, представлених на ринку.

Як максимально ефективно використовувати VPN: збереження улюблених локацій

Більшість VPN пропонують вам безліч варіантів, коли йдеться про різні країни, до яких ви можете безпечно і надійно підключитися. І цей вибір часто може бути трохи переважним. Обов’язково збережіть або закріпіть (або як це робить ваш VPN-додаток) найбільш часто використовувані місця розташування і сервери, щоб швидше підключатися і не прокручувати весь список.

Секрети використання VPN: автоматичний запуск VPN

Ви можете налаштувати автозапуск VPN у Windows або macOS, Джерело: popsci.com

VPN люблять запускатися одночасно з Windows і macOS, і часто запитують, чи можна їх автозапустити на вашому комп’ютері під час інсталяції (ви також повинні знайти цю опцію в налаштуваннях). Якщо ви хочете бути впевнені, що ви завжди захищені в Інтернеті, навіть не замислюючись про це, ми рекомендуємо вибрати автозапуск VPN на вашому комп’ютері.

Як максимально ефективно використовувати VPN: увімкнення kill switch

Ваше програмне забезпечення VPN повинно мати функцію kill switch. Звучить драматично, але все це означає, що весь інтернет-трафік буде зупинено, якщо VPN-з’єднання буде втрачено. Це може здатися незручністю, але це означає, що ваші дані не будуть раптово передані третім особам, якщо VPN з будь-якої причини не працює. Ви можете перевірити ще раз налаштування і відновити з’єднання.

Секрети використання VPN: відкриття браузера інкогніто

Використовуйте VPN з режимом інкогніто для ще більшого захисту, Джерело: Google

VPN не захистить вас від деяких видів онлайн-стеження, включно з cookies. Наприклад, деякі сайти все одно зможуть визначити, хто ви. Використання VPN та інкогніто або приватного вікна браузера разом – ще більш надійний захист від стеження і конфіденційності. А такі функції, як підміна місця розташування (маніпуляція GPS, проксі-сервери або спеціалізоване програмне забезпечення), часто працюють краще.

Як максимально ефективно використовувати VPN: роздільне тунелювання

Більшість VPN, гідних цієї назви, пропонують функцію роздільного тунелювання. Вона означає, що деякі сайти і додатки використовують VPN, а деякі – ні. Це дає змогу вам захистити найважливіші типи інтернет-трафіку (наприклад, банківський або торговельний), а все інше використовувати у звичайному режимі (що може означати вищу швидкість з’єднання).

Секрети використання VPN: підключення до найближчого сервера

Швидке підключення часто може бути найкращим варіантом, Джерело: popsci.com

Якщо ви не використовуєте VPN для отримання доступу до послуг у певній географічній зоні, шукайте опцію «швидкого підключення». Вона з’єднає вас із найближчим доступним сервером або з тим, який наразі пропонує найкращу швидкість. Навіть якщо він розташований у тій самій країні, що й ви, ви отримаєте всі звичайні засоби захисту VPN, але ймовірність надмірних сповільнень буде зведена до мінімуму.

Як максимально ефективно використовувати VPN: встановлення мобільних додатків

Більшість VPN пропонують мобільні додатки, а також програми для настільних комп’ютерів. Тож переконайтеся, що ваші телефони та планшети теж захищені. І Android, і iOS можуть подбати майже про всі необхідні налаштування VPN за лаштунками. Усе, що вам потрібно зробити, – це встановити додаток і увійти в систему, після чого все, що ви робите на своєму пристрої, буде захищено.

На жаль, зараз багато хто стає жертвами шахраїв у Мережі. Тут ми ділилися порадами, як не попастися їм на вудку.