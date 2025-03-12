8 мест, в которые обязательно стоит взять роскошный круиз

Сказать, что видели лучше всего в жизни, могут только те, кто запивал ложку икры стоимостью в тысячу долларов шампанским из настоящего хрустального бокала.

А теперь добавьте еще и роскошную каюту круизного лайнера, из которой можно наблюдать игривое северное сияние с любимым человеком.

Красота роскошных круизов в том, что они позволяют посетить 2, 3 или более места из списка желаний в одном рейсе. Извините, если вы думаете, что круизы – это только Карибы, Средиземное море и побережье Атлантического океана (хотя все они прекрасны). Рассмотрим 8 мест, которые следует посетить во время роскошного круиза хотя бы раз в жизни.

Антарктида – настоящий край света

Фотография от Paul Carroll / unsplash.com

Все, кто разбирается в лучших роскошных круизах непременно вспоминают Антарктиду. Белый континент – это наша единственная и последняя действительно дикая территория. Маршрут круиза начинается у печально известного пролива Дрейка, а впоследствии вы увидите пейзаж, который поразит вас до глубины души. Представьте тысячные колоний пингвинов, ревущие айсберги и китов, прорывающиеся в девственных водах.

Лучшее время для круиза Антарктидой – австралийское лето (с ноября по февраль). Для максимального удовольствия от путешествия попробуйте отправиться в декабре-январе, когда продолжительность светового дня чуть меньше 24 часов.

Французская Полинезия – найдите свой рай

Острова Французской Полинезии раскинулись в южной части Тихого океана, как бриллианты, какими они и являются. Роскошный круиз сюда обещает кусочек тропического рая. Это особенно актуально, если сделать пит-стоп на Бора-Бора с его роскошной горой Атеману, песчаными пляжами и культурным центром Таити.

На островах есть, чем заняться и что посмотреть. Здесь можно на днях плавать с маской и трубкой в коралловых садах с силой радужных рыб, посетить жемчужные фермы или просто наслаждаться ласковым солнышком на девственных пляжах. Незабываемым моментом станет ужин в надводном ресторане на закате.

Греческие острова

Фотография от orva studio / unsplash.com

Греческие острова предлагают непреодолимое сочетание древней истории, потрясающих ландшафтов и яркой культуры. От культовых голубоватопольных церквей Санторини, расположенных на вулканических скалах, до ветряных мельниц Миконоса и средневековых улочек Родоса – каждый остров имеет свой собственный характер.

Если есть желание, обязательно присоединитесь к групповым мероприятиям. Окунитесь в красочную ночную жизнь Греции или полакомьтесь ужином на закате с морским видом. Днем прогуляйтесь по белым, как соль, селам, поплавайте в скрытых бухтах или посетите древние руины, рассказывающие истории о богах и героях. Этого нельзя пропустить, особенно в межсезонье.

Монако – лучшее место для роскошного туризма в Европе.

Фотография от Tom S. / unsplash.com

Пусть размер Монако не вводит вас в заблуждение (только 200 гектаров). Французский анклав компенсирует чистой элегантностью и грандиозными впечатлениями. Это особенно актуально, если вы большой поклонник Формулы-1, моды или у вас живет немного Джеймс Бонд.

Когда ваш круизный лайнер пришвартовывается в порту Геркулес, первым пунктом назначения для гостей является в основном казино «Монте-Карло», и на то есть веская причина – золотая и мраморная отделка казино «Монте-Карло» уже является достопримечательностью. А еще здесь изысканная атмосфера, комфорт и искусство, за которые стоит заплатить тысячи.

Стиль «belle époque» середины 1800-х годов продолжается и в частных салонах, с позолоченными столами для игры в блэкджек, баккара и другие классические игры высокого класса казино. Обратите внимание, что после 14:00 обязательным дресс-кодом для мужчин является пиджак и галстук (кроссовки запрещены).

Конечно, в Монако есть на что посмотреть и что делать и за пределами Монте-Карло – можно заглянуть к завораживающему аквариуму на краю скалы в Океанографическом музее Монако или прогуляться самой большой в мире коллекцией суккулентов и кактусов в экзотическом саду. лишним.

Канарские острова

Фотография от Alex P / www.pexels.com

Канарские острова привлекают невероятным сочетанием испанской культуры и уникального островного наследия. Здесь сегодня можно дегустировать местные вина, выращенные на вулканической почве, а завтра – гулять по старинным лавровым лесам или отдыхать на пляжах с черным песком. Острова также известны своим чистым, темным небом, что делает наблюдение за звездами обязательным занятием.

Роскошные круизы обычно проводятся в период с октября по май, когда стоит приятно теплая погода без летней жары. Ищите маршруты через малопосещаемые острова, вроде Ла-Гомера или Эль-Иерро.

Галапагосские острова – лаборатория природы

Фотография от Diego F. Parra / www.pexels.com

Роскошные круизы по Галапагосским островам строго регламентированы для защиты хрупкой экосистемы, поэтому здесь корабли небольшие (обычно до 100 пассажиров) и уютные. Острова можно посещать круглый год, хотя вода здесь более спокойная с декабря по май. Прохладный сухой сезон (с июня по ноябрь) приносит более активную дикую природу и лучшие условия для дайвинга.

Норвегия – страна фьордов

Береговая линия Норвегии с ее глубокими фьордами, прорезающими заснеженное горное побережье, словно создана для круизных лайнеров. Летние круизы демонстрируют феномен полуночного солнца, а бесконечный дневной свет идеально подходит для живописных круизов фьордом в любое время. Зимние круизы, хотя их и меньше, предлагают волшебную возможность наблюдать с палубы с чашечкой горячего шоколада танцующее над головой северное сияние…

Сокровища побережья Африки

Фотография от Fatih Turan / www.pexels.com

Африканское побережье и близлежащие острова предлагают едва ли не эксклюзивный круиз нетронутыми землями: Мадагаскар привлекает уникальной дикой природой, которая не встречается больше нигде, от танцующих лемуров до меньших ноготь хамелеонов; Сейшелы – это идеальные пляжи и гигантские черепахи; а Маврикий сочетает в своей кухне и культуре французское, индийское и креольское влияние.

Вот лучшие из лучших роскошных круизных направлений. Если вам предстоит совершить такое путешествие, советуем отправиться вдоль африканского побережья. Вдоль континентальной Африки такие порты, как Кейптаун, объединяют винные экскурсии по стране с возможностью увидеть пингвинов и крупных белых акул в один и тот же день. Побережье Намибии открывает жуткие картины затонувших кораблей, которые выныривают из пустынных песков, а Мозамбик предлагает девственные морские заповедники и португальскую колониальную архитектуру.