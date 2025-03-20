Четверг, 20 марта, 2025
4.3 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Александр Усик объявил о завершении карьеры: где и когда боксер проведет свои последние поединки

Спортивный путь спортсмена подходит к концу.

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик объявил о планах завершить карьеру после еще двух поединков. Об этом сообщает Sky Sports .

Когда Усик уйдет из бокса?

Боксер заявил, что его спортивный путь подходит к концу, и он планирует провести только два последних боя. Один из них – это встреча с победителем противостояния Дюбуа – Паркер , которая запланирована на 22 февраля. Второй соперник пока неизвестен, но, вероятно, это будет большой титульный поединок.

Решение Усека покинуть ринг после еще двух боев может стать знаковым событием для мирового бокса. Ведь украинец остается одним из самых сильных бойцов своей эпохи. Его возможное сражение с победителем пары Дюбуа – Паркер может определить будущего лидера супертяжелого веса.

Почему Усик решил завершить карьеру?

Конкретные причины ухода боксер не назвал, но предполагается, что это может быть связано с возрастом, семьей или желанием пойти на пике славы.

Напомним, что Тайсон Фьюри недавно также объявил о завершении карьеры.

Горячее за неделю

Общество

«Арсенал» меняет стратегию по Зинченко

0
Будущее Александра Зинченко в составе лондонского "Арсенала" остается неопределенным....
Общество

Мир сейчас выбирает между «гельсинским» и «ялтинским» миром: первые заявления Зеленского и Стубба на встрече в Финляндии

0
Официальные переговоры Владимира Зеленского и Александера Стубба в Хельсинки...
Общество

Цены на недвижимость под Киевом превысили довоенный уровень: сколько стоят квартиры

0
Цены на квартиры в Киевской области значительно ниже, чем...
Экономика

РФ ночью массированно атаковала Харьков дронами, в облпрокуратуре сообщили о последствиях удара (ФОТО)

0
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях массированного дронового...
Культура

Секс на «Холостяке» – правда или вымысел: участница 13-го сезона раскрыла секреты шоу

0
Интимные отношения на реалити-шоу «Холостяк» – тема, которая...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Время больших перемен: что готовит ФРС для рынка?
Следующая статья
ФРС сдерживает ставки, но удержится ли криптоиндустрия?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

День ангела Григория 2025: оригинальные поздравления и открытки 12 марта

0
12 марта все Григории отмечают День Ангела. Так...

Как контролировать эмоции: психологи раскрыли секреты баланса

0
Осознание своих эмоций и использование простых техник помогает...

Графики отключения света во Львове и Львовской области на 19 марта

0
Помните об экономном потреблении электроэнергии, ведь даже в периоды...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.