Александр Усик объявил о завершении карьеры: где и когда боксер проведет свои последние поединки

Спортивный путь спортсмена подходит к концу.

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик объявил о планах завершить карьеру после еще двух поединков. Об этом сообщает Sky Sports .

Когда Усик уйдет из бокса?

Боксер заявил, что его спортивный путь подходит к концу, и он планирует провести только два последних боя. Один из них – это встреча с победителем противостояния Дюбуа – Паркер , которая запланирована на 22 февраля. Второй соперник пока неизвестен, но, вероятно, это будет большой титульный поединок.

Решение Усека покинуть ринг после еще двух боев может стать знаковым событием для мирового бокса. Ведь украинец остается одним из самых сильных бойцов своей эпохи. Его возможное сражение с победителем пары Дюбуа – Паркер может определить будущего лидера супертяжелого веса.

Почему Усик решил завершить карьеру?

Конкретные причины ухода боксер не назвал, но предполагается, что это может быть связано с возрастом, семьей или желанием пойти на пике славы.

Напомним, что Тайсон Фьюри недавно также объявил о завершении карьеры.