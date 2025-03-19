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Политика
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Александр Усик получил степень доктора философии в области права

Его достижение в сфере права демонстрирует стремление не только к победам в ринге, но и к улучшению спортивной среды в Украине.

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира по тяжелому весу Александр Усик пополнил список своих достижений еще одним титулом – научным, пишет MigNews. Он получил степень доктора философии по специальности «Право», что подтверждается данными из Информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA.Svr).

Защита диссертации в Харькове

Свой научный путь Усик завершил защитой диссертации, которая состоялась 18 марта в Харьковском национальном университете внутренних дел. Тема его исследования — «Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта» — сосредоточена на правовых аспектах международного взаимодействия в спортивной отрасли.

Основные положения диссертации

Работа Усика включает в себя комплексный анализ законодательства в сфере спорта и предлагает ряд изменений для его совершенствования. В частности, он рекомендует:

  • Просмотр стратегии развития физической культуры и спорта для повышения ее эффективности;
  • Ратификацию международных соглашений , которые будут способствовать более активной интеграции Украины в мировое спортивное пространство;
  • Разработка механизма спонсорства , который позволит привлекать большее финансирование и будет способствовать развитию украинского спорта.

Также в своей работе он акцентирует внимание на необходимости улучшения спортивной инфраструктуры в Украине, создания программ обмена между спортсменами и тренерами, а также поддержки подготовки молодых атлетов за рубежом.

Несмотря на научные достижения, Александр Усик пока не покидает спортивную карьеру и продолжает подготовку к предстоящим поединкам.

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