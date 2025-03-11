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Политика
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Apple готовит одно из самых больших в истории обновлений iOS

Что изменится в новой версии узнайте в материале.

Компания Apple готовится представить одно из самых грандиозных обновлений операционной системы iOS, сообщает MigNews со ссылкой на источник Bloomberg .

По информации источника, презентация iOS 19 состоится в июне , а официальный релиз ожидается осенью этого года. Обновление охватит широкий спектр изменений: обновленный стиль иконок, измененный дизайн меню, программ и системных кнопок .

В сети уже появились концепты нового интерфейса, демонстрирующие возможные визуальные изменения в iOS 19. Apple пока не раскрывает всех деталей, однако эксперты прогнозируют, что компания сделает акцент на персонализации и усовершенствовании пользовательского опыта .

На видео – концепт возможного дизайна iOS 19.

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