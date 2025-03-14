Украинское правительство продолжает оказывать необходимую помощь для расследования этого резонансного случая.

Несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский написал и сети, что Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о важном событии – в Одессе был задержан подозреваемый в убийстве журналиста Демьяна Ганули, сообщает MigNews.

Задержание стало возможным благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, в частности, следователей и оперативников. Отмечается, что к расследованию были привлечены десятки специалистов, работающих в настоящее время над выявлением всех деталей этого преступления.

Эта новость быстро привлекла внимание и вызвала неоднозначную реакцию общества. Один из известных публичных лиц, Алексей Арестович, на своей странице в Instagram поделился собственными мыслями по поводу этой ситуации. Он отметил, что к сожалению, за три года войны не было видно мощной реакции от президента относительно убийства людей сотрудниками ТЦК, однако в настоящее время, в случае с активистами, реакция выглядит гораздо быстрее и решительнее.

Арестович отметил в своем сообщении:

Через три года мы так и не увидели мощной реакции храброго президента хотя бы на одно убийство человека сотрудниками ТЦК. Зато когда завалили «активистов», наша защита переполошилась.

Тем временем украинское правительство продолжает оказывать необходимую помощь для расследования этого резонансного случая. В частности, министру внутренних дел поручено взять под контроль ход расследования и обеспечить необходимую координацию между всеми ведомствами, в частности, Генеральной прокуратурой и СБУ.

Ожидается, что в скором времени будут обнародованы новые детали дела, которые помогут лучше понять мотивы и обстоятельства убийства.

Арестович также отметил, что ситуация обязательно изменится:

Мы поправим это и не только это. Мы обещаем, что найдем соответствующих виновных и обеспечим справедливость.

Детали смерти проукраинского активиста Демьяна Ганула можно найти здесь.