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Политика
Время чтения 1 мин.

Аркадиевна или Аркадовна: как правильно писать на украинском

Узнайте, какую форму следует использовать.

Написание имен в украинском языке обычно не вызывает затруднений у взрослых и детей. Но вот что касается имен отчества, то здесь всегда возникают дилеммы. К примеру, имя Аркадий. Как правильно писать отчество на украинском – Аркадиевна или Аркадовна? А некоторые также используют форму Аркадиевны.

MigNews уверен, что вы тоже хотя бы раз спотыкались об это слово. Но не беспокойтесь: это случается с каждым. Главное – признать ошибку и попытаться выяснить правописание (и запомнить его). Мы с этим поможем.

Значение имени Аркадий

Имя Аркадий несет в себе глубокое значение «Счастливая земля». Оно уходит корнями в древнюю славянскую культуру, где имена часто выбирали по их смысловому значению. В славянском фольклоре Аркадий ассоциируется с радостью, благополучием и гармоничным существованием.

Как правильно пишется имя отчество на украинском: Аркадиевна или Аркадовна?

Напоминаем, что женские патронимы в украинском языке образуются с помощью суффиксов -евна или -овна, то есть вариант Аркадиевна не соответствует этим нормам и уж точно не может использоваться (этот суффикс характерен для русского языка). Но Аркадиевна и Аркадовна, в сущности, кажутся оба правильными вариантами. Но нет, нужно писать только один из них.

Аркадий заканчивается на ней. По правилам, такие имена обладают патронимами с окончанием -евна. Поэтому подведем итоги:

  • Правильно: Аркадиевна.
  • Неправильно: Аркадовна, Аркадиевна.

Примеры употребления имени отчества Аркадиевна

Хорошо, теперь вы знаете, какая из отчественных форм от имени Аркадий является правильной. Что дальше? Важно как можно чаще писать и говорить это слово, чтобы оно скорее запомнилось. Каждый день мы получаем огромное количество информации, и наш мозг уже фильтрует ее. Но если все повторять, то знания не выветрятся.

Предлагаем прочитать эти предложения:

  • Алла Аркадиевна всегда приходила вовремя. Пожалуй, сегодня что-нибудь случилось, раз она пришла в числе последних.
  • Кристина Аркадиевна, а можно задавать вам вопросы? Почему вы ко мне относитесь не так, как к другим сотрудникам? Я разве сделала вам что-нибудь плохое?

Уверены, что пишете патроним от Тараса без ошибки? Проверьте себя. Вот как пишется: Тарасовна или Тарасовна.

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