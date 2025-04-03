Азартные игры теперь можно рекламировать с ограничениями: детали вступившего в силу с 1 апреля нового закона

Закон предусматривает ряд важных изменений в регулировании этой сферы.

С 1 апреля вступил в силу новый закон, устанавливающий ограничения на рекламу азартных игр в Украине, пишет MigNews со ссылкой на источник Dev.ua.

Закон предусматривает ряд важных изменений в регулировании этой сферы.

Что разрешается в рекламе азартных игр:

Распространение рекламы на телевидении и радио возможно только в ночное время – с 23:00 до 06:00;

Реклама может быть размещена в медиа, ориентированных на лиц старше 21 года;

Разрешена реклама на платформах, чья аудитория состоит преимущественно из лиц старше 21 года.

Ограничения содержания рекламы: Закон запрещает использование в рекламе образов военных, волонтеров, известных лиц, а также тематики войны. Эти меры направлены на уменьшение потенциального влияния на уязвимые группы населения и обеспечение более нравственных стандартов рекламы в этой сфере.

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