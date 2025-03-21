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Политика
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Байден восстанавливает политическую активность: как его поддержка повлияет на предвыборную кампанию демократов

Он считает, что его опыт и ресурсы могут помочь партии укрепить ее позиции и привлечь избирателей.

Джо Байден решил вернуться в активную политическую деятельность, чтобы поддержать Демократическую партию в ее попытках восстановить свою позицию после недавних поражений на выборах, пишет MigNews со ссылкой на источник Nbcnews.com.

Бывший президент США встретился с новым главой Национального комитета демократов Кеном Мартином, с которым обсудил возможные направления поддержки, включая сбор средств и участие в предвыборной кампании. Байден отметил, что его опыт и ресурсы могут помочь партии укрепить ее позиции и привлечь избирателей.

Однако инициатива Байдена не была воспринята однозначно. Некоторые члены партии выразили сомнения в эффективности его поддержки, ведь по последним опросам уровень доверия к Демократической партии значительно снизился. Согласно данным NBC, только 27% избирателей положительно относятся к партии, являющейся самым низким уровнем поддержки с 1990 года. Это создает дополнительный вызов Байдену и партии, поскольку достичь стабильного положительного имиджа в условиях такой ситуации будет трудно.

Учитывая текущий уровень поддержки, будущее Демократической партии остается под вопросом. Теперь от партии зависит, как она воспользуется этой поддержкой, чтобы вернуть доверие избирателям и укрепить свои позиции на политической арене.

Напомним, что ранее сообщалось, что Путин потребовал прекратить все поставки оружия Украине во время перемирия.

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