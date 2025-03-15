Банджи-тренировка в тренде: что такое и какая их польза?

Говорят, они увеличивают силу и ускоряют сжигание жира.

Если в последнее время ваши тренировки кажутся вам слишком… приземленными, возможно, пора поднять их в воздух. Банджи-тренировки – это последний тренд в мире фитнеса. Но что такое банджи-тренировка?

Как говорит тренер Келли Торнтон, это низкоударная кардиотренировка с высокой нагрузкой. Вы прыгаете, парите и занимаетесь плаванием, пристегнувшись к тарзанке. Шнуры выступают как встроенная поддержка, поглощая ушибы, чтобы ваши суставы не пострадали. MigNews расскажет вам о преимуществах этих тренировок и рисках.

Что такое банджи-тренировка?

Банджи тренировки состоят из таких движений, как приседания, прыжки и даже бурпы, когда на вас одета обвязка, прикрепляющая вас к потолку с помощью тарзанки. По словам эксперта Мелани Тейлор, ранние варианты этой тренировки появились в театре Stories to Tales в Бангкоке (Таиланд) примерно в 2016 году. Теперь занятия банджи-тренировки есть, кажется, повсюду – от Сент-Огастина (Флорида) до Лондона, Мюнхена и Мехико.

Тренировки банджи обеспечивают высокое сопротивление при минимальном воздействии. Вы можете работать против сопротивления тарзанки для большей интенсивности – например, растягивать резиновую ленту – или вместе с ней, чтобы сделать упражнения менее интенсивными, например запирать резинку назад. Регулируя положение тела, можно легко увеличивать или уменьшать сопротивление в зависимости от уровня вашей силы.

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Подобно тому, как в студии пилатеса можно найти множество занятий, в которых особое внимание уделяется разным движениям, интенсивности или группам мышц, занятия по банджи-тренировке также различаются по стилю, включая занятия для всего тела, флай-интенсивы и кардио-буткемпы. Но несмотря на то, что занятия могут быть разными по направленности, банджи тренировки обычно строятся на шести основных движениях. Об этом говорит Жаклин Колианос, владелица банджи-студии Fly Bungee Fitness.

Приседания.

Бег.

Прыжки Джека.

Бурпи.

Погружение.

Коленные махи.

Что такое банджи-тренировка: 5 преимуществ

Они легки для ваших суставов. Поскольку тарзанка снимает часть погрузки, она может стать идеальным вариантом для тех, кто возвращается к физическим нагрузкам или только начинает заниматься.

Они могут повысить вашу кардиоподготовку. Динамические движения повышают частоту сердечных сокращений, улучшая выносливость и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Это тренировка для всего тела. Когда вы прыгаете, бегаете и делаете бурпе на протяжении всего занятия по банджи тренировки – движения, прорабатывающие все тело – ваши мышцы должны работать слаженно, чтобы правильно выполнить каждое движение.

Они помогают улучшить координацию. Занятия, требующие координации, повторения и позволяющие двигаться новыми или другими способами, могут быть полезны для мозга и нервной системы с возрастом.

Они могут помочь улучшить настроение. Посещение групповых занятий фитнесом, как выяснилось, улучшает психическое состояние, снижая уровень стресса.

4 потенциальные риски и соображения, связанные с банджи тренировками

Как и в случае с любым новым видом тренировок, важно убедиться, что тренировка подходит именно вам и вашему текущему уровню физической подготовки, прежде чем записываться на первое занятие. Несмотря на то, что занятия банджи тренировкам предлагают множество преимуществ, они все же могут подойти не всем. Если вы не уверены, спросите у своего врача, можно ли вам заниматься на тарзанке.

Вот некоторые риски и особенности банджи тренировок:

Они могут вызвать головокружение.

Они могут усугубить некоторые проблемы и травмы спины. Людям с хронической болью в спине из-за сильного артрита или грыжи межпозвонкового диска следует быть осторожными.

Они могут повысить частоту сердечных сокращений, что может оказаться опасным для людей с некоторыми сердечными заболеваниями. Если у вас высокое кровяное давление, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем отправляться на занятия.

Они не рекомендуются беременным. Жгут оказывает давление на живот и поясницу, что может быть некомфортно или опасно во время беременности.

Как включить банджи тренировки в свой фитнес-режим

Чтобы начать занятия, ваш инструктор познакомит вас с правильной техникой выполнения базовых движений. Источник: pexels.com

Занятия на тарзанке должны быть частью комплексной фитнес-тренировки. Хотя малоударные упражнения могут принести много пользы, они могут быть самыми успешными в комплексном тренировочном режиме, который включает функциональный фитнес, например, тренировки на сопротивление.

«Эти тренировки не должны заменять обычные тренировки с отягощениями, поскольку вы не несете полную нагрузку. Поэтому вероятнее всего не обеспечите достаточный стимул для улучшения или поддержания мышечной массы или плотности костей», – говорят эксперты. «В зависимости от того, насколько сложным будет занятие, оно может стать хорошим вариантом для интервального кардиотренирования умеренной и высокой интенсивности. Но это во многом зависит от темпа занятия и самого человека».

Большинство людей должны уделять приоритетное внимание силовой тренировке умеренной интенсивности от двух до четырех раз в неделю и не менее 150 минут кардио в неделю умеренной интенсивности. И старайтесь не экономить на подвижности и растяжке. Что касается тренировок на бандже, то добавьте одну-две тренировки на бандже в неделю для развлечения или как часть кардиотренировки.

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