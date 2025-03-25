Банки устанавливают лимиты на переводы с карт: какие ограничения будут действовать и когда вступят в силу

Также готовятся новые проверки для ФЛП.

На следующей неделе семь крупнейших банков планируют подписать меморандум, который ужесточит ограничения на карточные переводы, пишет MigNews.

Согласно новым правилам, максимальная сумма переводов в месяц составит не более 100 000 грн с одного счета, а для клиентов, считающихся рискованными, лимит уменьшится вдвое. Что стало причиной этих изменений и кого они коснутся?

Согласно попавшему в распоряжение Forbes Ukraine тексту меморандума, крупные банки готовятся к поэтапному введению ограничений на карточные переводы для физических лиц, а также на количество счетов в одной валюте. Эти нововведения призваны усилить контроль за финансовыми операциями.

Два месяца назад Национальный банк ввел подобные ограничения для переводов p2p. Однако предложенный банком вариант охватывает все виды переводов, включая операции по IBAN, и предусматривает еще более низкий лимит для таких операций.

Банки планируют ввести новые ограничения, согласно которым переводы с карт физических лиц на сумму свыше 100 000 гривен в месяц будут возможны только при условии подтверждения источника происхождения средств. Для рискованных клиентов лимит снизится до 50 000 гривен.

Эти ограничения будут распространяться как на международные переводы, так и на переводы внутри страны на счета любых контрагентов. Кроме того, вводится ограничение на количество счетов в одной валюте: клиенты без документального подтверждения средств смогут иметь не больше трех счетов.

Узнайте, получит ли налоговая полный доступ к банковским счетам украинцев.