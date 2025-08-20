Пятница, 22 августа, 2025
Белый дом предложил провести встречу Зеленского и Путина в Будапеште — обсуждаются Женевa, Вена, Доха и другие города.
Политика
Белый дом предложил провести встречу Зеленского и Путина в Будапеште — обсуждается саммит

Администрация США предложила новое возможное место для организации потенциального саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. По данным источников, рассматривается столица Венгрии — Будапешт, которая, несмотря на неоднозначную реакцию сторон, сейчас числится в числе основных претендентов. Об этом сообщает
DNEWS со ссылкой на Politico.

Информация появилась на фоне дипломатических консультаций и подготовки служб безопасности к возможному мероприятию, которое может пройти уже до конца августа.

Что известно о предложении США

Как сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, Белый дом рассматривает Будапешт в качестве одного из приоритетных вариантов для проведения потенциального саммита. По данным журналистов, Секретная служба США уже начала проверку объектов в Венгрии и оценивает уровень безопасности для возможного визита высокопоставленных делегаций.

Представитель Белого дома на соответствующий вопрос во время брифинга ответила уклончиво:

«Я не собираюсь подтверждать или опровергать место проведения событий».

Такой ответ, как подчёркивает издание, традиционен в подобных дипломатических ситуациях, особенно когда речь идёт о конфиденциальной подготовке встреч на высшем уровне.

Какие ещё локации обсуждаются

По данным Sky News и других международных СМИ, обсуждаются сразу несколько городов. Среди возможных мест проведения саммита между Зеленским и Путиным называют:

  • Женеву (Швейцария)
  • Вену (Австрия)
  • Рим или Ватикан (Италия)
  • Будапешт (Венгрия)
  • Доху (Катар)

По информации источников, наиболее приемлемым вариантом западные дипломаты считают Женеву — как нейтральную площадку с опытом организации переговоров. В то же время Ватикан и Рим не устраивают российскую сторону, а Будапешт вызывает настороженность у Киева, учитывая политическую риторику премьера Орбана и неоднократную пророссийскую позицию венгерского руководства.

Почему Будапешт вызывает споры

Для Киева Будапешт — не самый желанный вариант по целому ряду причин. В частности, Венгрия регулярно блокировала санкционные пакеты против России в ЕС, а также высказывала критику в адрес украинской языковой и образовательной политики, особенно в Закарпатском регионе.

Российская сторона, напротив, может рассматривать Будапешт как благоприятное место для проведения встречи, учитывая мягкую позицию Будапешта по отношению к Москве в течение всего периода полномасштабной войны.

Возможен ли саммит до конца месяца

Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны всех сторон, СМИ активно сообщают, что встреча между Зеленским и Путиным может состояться уже до конца августа. Подготовительные процессы, включая проверки объектов, меры безопасности и логистику, активно ведутся.

Успех проведения возможного саммита будет зависеть не только от выбора локации, но и от готовности сторон вести диалог в условиях, которые сочтут приемлемыми и безопасными.

Ранее мы писали о том, что в Кремле заявили, что встречи Трампа, Зеленского и Путина не будет.

Фото: Alexander Drago / Reuters

>Возможен ли саммит до конца месяца

