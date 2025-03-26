Безналичный проезд в киевских маршрутках: когда и как заработает новая система

Система предусматривает несколько вариантов безналичной оплаты.

До конца этого года в столице может появиться возможность безналичного расчета за проезд в маршрутках. Как отметил продакт-менеджер Александр Деркач, внедрение такой системы станет возможным только при сотрудничестве с частными перевозчиками, поскольку для реализации этого процесса необходимо будет установить специальные валидаторы, пишет MigNews.

По словам Деркача, система предусматривает несколько вариантов безналичной оплаты: от QR-билетов до использования банковских карт, пластиковых транспортных карт или даже виртуальных карт. Это позволит пассажирам оплачивать проезд не только традиционным способом через наличные деньги, но и удобнее — с помощью современных электронных средств платежа.

Такое нововведение способно значительно упростить процесс оплаты проезда и уменьшить количество наличных денег в обращении, что особенно актуально в условиях современных тенденций к безналичным расчетам. Частные перевозчики в свою очередь получат возможность снизить затраты на обслуживание наличных денег и оптимизировать работу маршруток.

Подобные изменения будут активно обсуждаться и проверяться в тестовом режиме до конца года. В частности, планируется провести серию пилотных проектов на отдельных маршрутах, что позволит оценить эффективность новшества и учесть все возможные риски.

Как отмечают эксперты, внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте является важным этапом на пути модернизации транспортной инфраструктуры столицы, что сделает передвижение по городу более комфортным и безопасным для пассажиров.

Напомним, что в Киеве приступили к эвакуации заброшенных и уничтоженных автомобилей.