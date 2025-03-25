Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Ми розповімо, як привітати з Благовіщенням.

Дата святкування Благовіщення в Україні змінилася через перехід на новий церковний календар. У 2025 це свято припадає на сьогодні, 25 березня 2025, а раніше ми відзначали його 7 квітня. Це – важливе свято для всіх вірян. Тому не оминайте його увагою. Ми розповімо, які картинки і листівки можна надіслати на Благовіщення 25 березня 2025 року своїм рідним і друзям.

MigNews поділиться добіркою, щоб ви змогли нагадати дорогим людям про те, що ви їх любите і пам’ятаєте про них.

Як привітати з Благовіщенням: побажання і привітання українською

Від щирого серця вітаю з Благовіщенням! Нехай Бог оберігає вас і вашу сім’ю від горя і нещасть, нехай скоріше настане мир і гармонія в наших життях.

Зі світлим святом, з Благовіщенням. Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров’я, добра і миру, благополуччя і взаєморозуміння з близькими.

З Благовіщенням, дорогі! Нам усім не вистачає благих звісток, тому я бажаю нам їх отримати якомога швидше.

У це світле свято, у Благовіщення, я хочу побажати тобі всього найкращого, адже ти на це заслуговуєш. Нехай у твоєму домі завжди буде мирно, спокійно, безпечно і тепло. Нехай близькі і ти сам ніколи не хворієте. Живіть довго і щасливо!

З Благовіщенням! Нехай не тільки цей день, а й усі інші в твоєму житті будуть сповнені коханням, радістю, усмішками та сміхом. Бажаю здійснити всі свої найпотаємніші мрії та бажання.

Вір і сподівайся на краще – і все обов’язково в тебе буде. З Благовіщенням, дорогий/дорога! Нехай усе світле і хороше скоро постукає у твої двері.

Благовіщення 25 березня 2025 року: картинки та листівки

Благовіщення 2025 картинки, Джерело: pinterest.com

Як привітати з Благовіщенням, Джерело: pinterest.com

Благовіщення 2025 листівки українською, Джерело: pinterest.com/brovunmarina90

Благовіщення побажання і привітання, Джерело: pinterest.com/litvintana771

Благовіщення 2025 красиві картинки та листівки, Джерело: pinterest.com/kuzaktana69

Свято Благовіщення пресвятої Богородиці, Джерело: pinterest.com/tanyakirilyuk

‏З Благовіщенням Пресвятої Богородиці, Джерело: facebook.com/SolomiaUkrainian

Благовіщення в Україні 2025: відео з добрими словами

@holubka28 25 березня 🌿 Зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці 🙏🕊️ #благовіщення #благовіщенняпресвятоїбогородиці #25березня #україна #привітання #весна #привітання #побажання #зісвятом #holubkavideo🕊️ #germany #ukraine #fip #rekomendasifilm #rek ♬ оригинальный звук – Ilona

@holubka28 З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 🌿🕊️🙏 #благовіщення #благовіщенняпресвятоїбогородиці #25березня #україна #привітання #весна #CapCut #вітання #побажання #rekomendasifilm #holubkavideo🕊️ ♬ оригинальный звук – Людмила zenkinaludmula

@_tiktok_123_123 З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Благовіщення Пресвятої Богородиці. 25 березня за новим стилем. #благовіщення #зблаговіщенням #благовіщення #рек #українськийтікток #укртікток #благовіщення♥️ #благовіщення_пресвятої_богородиці #благовіщення2025 #благовіщення🙏🙏🙏 #рек #українськийтікток #укртікток #благовіщення_пресвятої_богородиці #рек #українськийтікток #благовіщення🙏🙏🙏 #благовіщення🕊 #благовіщенням #вреках #рек #рекомендації #благовіщення_пресвятої_богородиці #благовіщенняпресвятоїбогородиці #благовіщення♥️ #благовіщення #сблаговещением #благовещение #рекомендації #благовіщення🕊 #вітаннязблаговіщенням #благовіщення♥️ #пресвятаябогородица #деньбогородиці #укртікток #рек #укртікток #українськийтікток #рекомендації #рек #25березнясвято #25березня #25березняблаговіщення #25березняблаговіщенняпресвятоїбогородиці #вреках #рек #українськийтікток ♬ оригинальный звук – На Хвилях Щастя

@www.katalea #зісвятомБлаговіщення 🙏🙏🙏Благих вам вістей,мирного неба, Господньої любові, душевного спокою та родинного затишку!❤️☀️❤️😊😊☀️❤️☀️😊 ♬ оригінальний звук – КАТАЛЕЯ

Не забуваємо, що скоро буде Великдень. Але якою буде дата 2025 року? Тут ми розповідали про це.