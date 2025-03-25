Вторник, 25 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Ми розповімо, як привітати з Благовіщенням.

Дата святкування Благовіщення в Україні змінилася через перехід на новий церковний календар. У 2025 це свято припадає на сьогодні, 25 березня 2025, а раніше ми відзначали його 7 квітня. Це – важливе свято для всіх вірян. Тому не оминайте його увагою. Ми розповімо, які картинки і листівки можна надіслати на Благовіщення 25 березня 2025 року своїм рідним і друзям.

MigNews поділиться добіркою, щоб ви змогли нагадати дорогим людям про те, що ви їх любите і пам’ятаєте про них.

Як привітати з Благовіщенням: побажання і привітання українською

  • Від щирого серця вітаю з Благовіщенням! Нехай Бог оберігає вас і вашу сім’ю від горя і нещасть, нехай скоріше настане мир і гармонія в наших життях.
  • Зі світлим святом, з Благовіщенням. Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров’я, добра і миру, благополуччя і взаєморозуміння з близькими.
  • З Благовіщенням, дорогі! Нам усім не вистачає благих звісток, тому я бажаю нам їх отримати якомога швидше.
  • У це світле свято, у Благовіщення, я хочу побажати тобі всього найкращого, адже ти на це заслуговуєш. Нехай у твоєму домі завжди буде мирно, спокійно, безпечно і тепло. Нехай близькі і ти сам ніколи не хворієте. Живіть довго і щасливо!
  • З Благовіщенням! Нехай не тільки цей день, а й усі інші в твоєму житті будуть сповнені коханням, радістю, усмішками та сміхом. Бажаю здійснити всі свої найпотаємніші мрії та бажання.
  • Вір і сподівайся на краще – і все обов’язково в тебе буде. З Благовіщенням, дорогий/дорога! Нехай усе світле і хороше скоро постукає у твої двері.

Благовіщення 25 березня 2025 року: картинки та листівки

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Благовіщення 2025 картинки, Джерело: pinterest.com

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Як привітати з Благовіщенням, Джерело: pinterest.com

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Благовіщення 2025 листівки українською, Джерело: pinterest.com/brovunmarina90

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Благовіщення побажання і привітання, Джерело: pinterest.com/litvintana771

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Благовіщення 2025 красиві картинки та листівки, Джерело: pinterest.com/kuzaktana69

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

Свято Благовіщення пресвятої Богородиці, Джерело: pinterest.com/tanyakirilyuk

Благовіщення 25 березня 2025: картинки українською

‏З Благовіщенням Пресвятої Богородиці, Джерело: facebook.com/SolomiaUkrainian

Благовіщення в Україні 2025: відео з добрими словами

@holubka28

25 березня 🌿 Зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці 🙏🕊️ #благовіщення #благовіщенняпресвятоїбогородиці #25березня #україна #привітання #весна #привітання #побажання #зісвятом #holubkavideo🕊️ #germany #ukraine #fip #rekomendasifilm #rek

♬ оригинальный звук – Ilona

@holubka28

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 🌿🕊️🙏 #благовіщення #благовіщенняпресвятоїбогородиці #25березня #україна #привітання #весна #CapCut #вітання #побажання #rekomendasifilm #holubkavideo🕊️

♬ оригинальный звук – Людмила zenkinaludmula

@_tiktok_123_123

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Благовіщення Пресвятої Богородиці. 25 березня за новим стилем. #благовіщення #зблаговіщенням #благовіщення #рек #українськийтікток #укртікток #благовіщення♥️ #благовіщення_пресвятої_богородиці #благовіщення2025 #благовіщення🙏🙏🙏 #рек #українськийтікток #укртікток #благовіщення_пресвятої_богородиці #рек #українськийтікток #благовіщення🙏🙏🙏 #благовіщення🕊 #благовіщенням #вреках #рек #рекомендації #благовіщення_пресвятої_богородиці #благовіщенняпресвятоїбогородиці #благовіщення♥️ #благовіщення #сблаговещением #благовещение #рекомендації #благовіщення🕊 #вітаннязблаговіщенням #благовіщення♥️ #пресвятаябогородица #деньбогородиці #укртікток #рек #укртікток #українськийтікток #рекомендації #рек #25березнясвято #25березня #25березняблаговіщення #25березняблаговіщенняпресвятоїбогородиці #вреках #рек #українськийтікток

♬ оригинальный звук – На Хвилях Щастя

@www.katalea

#зісвятомБлаговіщення 🙏🙏🙏Благих вам вістей,мирного неба, Господньої любові, душевного спокою та родинного затишку!❤️☀️❤️😊😊☀️❤️☀️😊

♬ оригінальний звук – КАТАЛЕЯ

Не забуваємо, що скоро буде Великдень. Але якою буде дата 2025 року? Тут ми розповідали про це.

Горячее за неделю

Культура

Новый хит на Netflix: минисериал «Юность» стремительно покоряет зрителей

0
Стриминговый гигант Netflix выпустил новый минисериал под названием...
Политика

Ученые назвали идеальный способ похудения перед летом

0
Интимная близость в течение 30 минут помогает избавиться...
Общество

Осторожно, шестой уровень: прогноз магнитных бурь на три дня

0
В ближайшие дни прогнозируется повышенная солнечная активность. Геомагнитные бури...
Политика

Вячеславович или Вячеславович: как писать на украинском

0
Нужен ли апостроф в этом имени? Есть столько...
Экономика

Искусственный интеллект изменяет подход к разработке программного обеспечения

0
Технологии искусственного интеллекта изменяют процесс разработки программного обеспечения, но...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
25 березня свято: традиції, прикмети та важливі події цього дня
Следующая статья
Украина разрабатывает новую ракету для ударов в глубь России: что известно о современной разработке

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Графики отключений света для Сум и области 19 марта: сообщают в «Укрэнерго»

0
Распоряжения от НЭК «Укрэнерго» об ограничениях электропотребления на среду...

Ученые зафиксировали более 15 000 землетрясений за 15 дней на Санторини: почему это произошло и угрожает ли это катастрофой

0
Ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность. В последние две...

Мудрик в «Байере»? Шанс, который может все изменить

0
В последнее время в футбольном мире появились слухи о...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.